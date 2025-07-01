台股盤中漲逾460點　富邦投顧：牛熊同體Q4高點上看2萬4

▲富邦投顧董事長陳奕光。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普釋出加徵關稅措施，引發上半年全球股匯債市震盪急殺，台股一度重挫超過6千點，不過今（1）日盤中大漲逾460點，一度衝破22700點大關，富邦投顧認為目前台股「牛熊同體」，第4季高點仍上看24000點。

富邦投顧董事長陳奕光今日以「牛熊同體下之資本市場大亂鬥：投票機vs.體重機」為題，指出川普政策仍將左右市場走勢，今年台股獲利預估下修為4.3兆元，年增6.5%。指數若要上攻，關鍵為電子先發，金融再接棒，待對等關稅危機解除，全球經貿回復正常後，傳產龍頭低檔反彈，整體股市第三季因除權息後外資站在賣方，上漲機率低，第四季則可望受惠業績題材看漲，高點上看24000點。

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在台股選股策略部分，陳奕光提出可採「富邦ANGELS」術，瞄準AI供應鏈（AI需求、機器人）、NTD Appreciation台幣升值（航空、旅遊、食品業與資產題材）、Government Policy（政府政策推動產業升級，如無人機產業、電子需求及淨零碳排綠能剛需）、ETF（高股息、市值型等）、Low P/E (價值投資)，以及Satellite(低軌衛星)相關主題布局。

陳奕光表示，在主要股市中，以台灣與美國巴菲特指標最高，台股因高成長的科技股權重，美股則同時有品牌及技術的優勢。2024年台股巴菲特指標較前5年提高66%、美股與日股提高27%與26%；陸股仍較前5年均值低，相較之下具有價值投資吸引力。全球股市4月受對等關稅衝擊大跌，但中旬之後快速反彈，大部份股市本淨比（PBR）均已回升至10年均值以上，目前僅滬深300、南韓KOSPI較低，股價反彈壓縮美台股殖利率。

根據過去歷史經驗，聯準會暫停升息至下一輪啟動降息間隔平均約10個月，暫停升息期間標普500平均漲幅19%。2025年因關稅不確定性暫停降息，美股已大幅反彈，利空式降息的機會降低，建議觀察第三季川普是否刻意壓低股指，逼迫鮑爾降息。惟從2009～2025年美國10年債殖利率對應標普500，預估未來一年本益比，高利率期間未必壓縮PER，此波美股反彈，預估本益比已高於殖利率位於4-4.5%區間時，20.4倍平均預估本益比水準，距離高位僅3%，投資價值限縮，指數空間須仰賴盈餘調升。

整體來看，陳奕光表示，反應對等關稅及匯率衝擊，台股第一季獲利超過預期，富邦一度上修2025年獲利預估至4.74兆元，第二季起受川普對等關稅戰波及，考量關稅戰效應及匯兌不利因素，將台股獲利下修為4.3兆元、年增6.5%。電子股獲利成長率稍有壓抑，但在AI及半導體帶動下，獲利仍維持20.3%成長。傳產在航運股獲利縮水下，全年獲利衰退13.8%。金融股受到股匯債三市波動劇烈，加上去年基期較高影響，估計獲利年減14.3%。

