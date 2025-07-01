2025下半年投資新方向　掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

▲【錯過直播看這邊】專家帶您深入解析2025下半年投資趨勢，請掃QR code加入中國信託財富管理LINE官方帳號輸入「0625」。（圖／中國信託）

記者陳瑩欣／台北報導

2025年無疑是經濟局勢詭譎多變的一年，自從川普4月初對全球實施對等關稅，雖然隨即按下90天暫停鍵，但期間發生的美元走弱、美債下跌，市場對美元資產信心喪失，連帶股市也備受衝擊，讓投資人應接不暇、焦慮不已。隨著關稅談判期限將屆，無法預期的變動依舊如陰霾般壟罩全球，面對即將到來的下半年投資市場，到底該選擇觀望還是果斷出擊？

中國信託銀行（簡稱中信銀行）提醒投資人面對當前動盪，除了須掌握產業方向及投資變數外，更要懂得善用工具，打敗投資心魔，才能在變局中穩定創造收益。

全球震盪不停歇 全方位掌握關鍵變數

一波又一波的變動昭示全球市場並不平靜！臺灣股市也深受國際和產業因素影響，短期內的震盪幅度驚人，也令不少投資人蒙受損失。「許多人看不清到底是景氣不佳影響，還是市場恐慌情緒蔓延，既想拋售留著現金，又害怕錯失進場時機，落後市場。」中信銀行理財規劃部廖欣岳協理點出這段時間多數投資人的心態與擔憂。

在投資如履薄冰之際，如何掌握變數、理解風險？廖欣岳協理提醒，當前投資人首要關心的重點包括了美國與他國間關稅談判進展、半導體產業的因應策略，以及臺灣在這一波AI大潮下的定位。隨著日前美中於倫敦第二輪貿易會談落幕，已順利達成美國55%關稅、中國10%關稅協議，雙方並共識開放出口管制。然而川普近期卻也表示，將會針對貿易夥伴提出單方面設定貿易條款，顯見未來關稅影響雖逐步放緩，但依舊存在變數。

其次關注的是川普持續對臺灣施加貿易壓力，目的是讓牽動全球經濟命脈的半導體業回流美國，而臺灣將如何憑藉技術及供應鏈優勢展開更進一步的臺美合作，為產業發展及國家未來拓展雙贏。還有另一個影響全球大國競爭與產業未來的是AI浪潮，隨著NVIDIA執行長黃仁勳造訪臺灣帶起旋風，也突顯臺灣在AI領域的關鍵地位，尤其是基於成本與資安的考量，臺灣已成為全球AI伺服器的重要生產基地，勢必將帶動一波新經濟動能。

避開心魔、有紀律投資 在恐懼中找出路

隨著大環境充滿變動，同樣關注市場變化的政治大學商學院副院長周冠男教授則表示，「投資最大的敵人是自己的心魔。」許多人沒有大把時間研究金融商品，更無法時時刻刻關注全球政經局勢變動，已有二十餘年投資實戰經驗的他建議「持續買進大盤指數型ETF」是當前最佳解方。

「投資沒有奇蹟，只有累積。沒有捷徑，但有公式。」周冠男教授歸納理論與實務經驗，提醒投資人注意三件事：首先是投資的時間愈長愈好，愈早開始長期規律投資，愈能發揮複利的巨大效果；其次，是選擇「大盤指數型ETF」，因為以長期來看，大盤指數型ETF是跟著大盤持續向上，持續投入和複利的效果比短期進出佳；還有最重要的是長期保持在市場之中，因為頻繁的短期進出，耗費交易手續費和稅金，且很難掌握再次進場的最佳時機，不如聰明選擇定期定額，有紀律的投資，最能破除「高點不敢買、低點不敢進」的心理誤區。

調整心態、善用工具 理財無往不利

隨著關稅衝擊逐漸放緩，AI與晶片需求依舊強勁，下半年整體市場將也趨於穩定發展。廖欣岳協理建議，「雖然未來仍有變數，但投資人心態上要保持穩定，除了資產配置方面應更加多元外，還可透過定期定額方式投入，才能在震盪市場中抓住機會，參與成長。」而身為客戶心目中值得信賴的金融服務機構，中信銀行始終秉持專業，提供全方位多元金融服務，陪伴投資人共赴風雨。

為迎接變化多端的全球金融市場，中信銀行也調降投資門檻，延續基金定期定額0手續費方案外，還針對臺灣證券交易所掛牌之ETF，定期（不）定額申購手續費由原0.2%調降至0.1%、免收證券商交易手續費及信託管理費，協助民眾以多元方式布局，分散投資可能發生的風險。此外，針對美元資產，新推出的「外幣新錢定存優利」專案，可享美元一個月年息最高5.2%，能幫助大家掌握利率優勢與美元資產增加潛力，並有效抵禦市場風險，在亂局中找對方向，穩健累積財富。

警語:

註1：投資一定有風險，基金/ETF投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

註2：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證

註3：投資外幣應評估自身狀況，審慎投資，風險說明詳見官方網站

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