快訊／台股收盤大漲297.7點　台積電漲25元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲297.7點，以22553.72點作收，漲幅1.34％，成交量4031.59億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲163.72點開出，指數開高走高，盤中最高達22730.76點，最低22401.58點，終場收在22553.72點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1085元，漲幅2.36％；鴻海（2317）上漲4.5元至165.5元；聯發科（2454）上漲25元至1275元；廣達（2382）上漲6.5元來到281元；長榮（2603）維持平盤至199元。
今天漲幅前5名個股為星通（3025）上漲4.85元，漲幅9.97％；潤隆（1808）上漲3元，漲幅9.95％；邁達特（6112）上漲5.1元，漲幅9.94％；揚智（3041）上漲2.55元，漲幅9.94％；中台（6923）上漲8元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為隆銘綠能（3018）下跌1.8元，跌幅10％；力銘（3593）下跌0.35元，跌幅4.52％；天鈺（4961）下跌9元，跌幅4.38％；尖點（8021）下跌1.85元，跌幅4.05％；聯昌（2431）下跌0.45元，跌幅3.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|星通（3025）
|53.5
|▲4.85
|▲9.97％
|潤隆（1808）
|33.15
|▲3.0
|▲9.95％
|邁達特（6112）
|56.4
|▲5.1
|▲9.94％
|揚智（3041）
|28.2
|▲2.55
|▲9.94％
|中台（6923）
|88.5
|▲8.0
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隆銘綠能（3018）
|16.2
|▼1.8
|▼10.0％
|力銘（3593）
|7.39
|▼0.35
|▼4.52％
|天鈺（4961）
|196.5
|▼9.0
|▼4.38％
|尖點（8021）
|43.85
|▼1.85
|▼4.05％
|聯昌（2431）
|11.2
|▼0.45
|▼3.86％
資料來源：證交所
讀者迴響