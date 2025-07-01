快訊／台股收盤大漲297.7點　台積電漲25元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲297.7點，以22553.72點作收，漲幅1.34％，成交量4031.59億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲163.72點開出，指數開高走高，盤中最高達22730.76點，最低22401.58點，終場收在22553.72點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1085元，漲幅2.36％；鴻海（2317）上漲4.5元至165.5元；聯發科（2454）上漲25元至1275元；廣達（2382）上漲6.5元來到281元；長榮（2603）維持平盤至199元。

今天漲幅前5名個股為星通（3025）上漲4.85元，漲幅9.97％；潤隆（1808）上漲3元，漲幅9.95％；邁達特（6112）上漲5.1元，漲幅9.94％；揚智（3041）上漲2.55元，漲幅9.94％；中台（6923）上漲8元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為隆銘綠能（3018）下跌1.8元，跌幅10％；力銘（3593）下跌0.35元，跌幅4.52％；天鈺（4961）下跌9元，跌幅4.38％；尖點（8021）下跌1.85元，跌幅4.05％；聯昌（2431）下跌0.45元，跌幅3.86％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 星通（3025） 53.5 ▲4.85 ▲9.97％ 潤隆（1808） 33.15 ▲3.0 ▲9.95％ 邁達特（6112） 56.4 ▲5.1 ▲9.94％ 揚智（3041） 28.2 ▲2.55 ▲9.94％ 中台（6923） 88.5 ▲8.0 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隆銘綠能（3018） 16.2 ▼1.8 ▼10.0％ 力銘（3593） 7.39 ▼0.35 ▼4.52％ 天鈺（4961） 196.5 ▼9.0 ▼4.38％ 尖點（8021） 43.85 ▼1.85 ▼4.05％ 聯昌（2431） 11.2 ▼0.45 ▼3.86％

資料來源：證交所