聯邦快遞開通首條台灣與南韓直飛航班　促進兩地貿易發展

▲聯邦快遞首條台灣與南韓直飛航班，每周營運七天 。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

營運規模名列前茅的聯邦快遞，今(1)日宣布正式開通首條連接台灣與南韓的直飛航班。此新航班大幅提升兩地市場間的服務效率與運能，為進、出口業者提供更高效的物流體驗，特別有助於高科技產業的貿易發展。

該直飛航班每周營運七天，連接聯邦快遞桃園國際機場轉運中心與位於南韓仁川國際機場的聯邦快遞仁川國際口岸操作中心。這條新航班預期將促進台灣的進、出口貿易活動，提供物流運輸更大的彈性與可靠性，進一步強化台灣在全球貿易版圖中的關鍵角色。

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聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「開通首條台灣與南韓之間的直飛航班，是我們營運上的一項重要里程碑，展現我們持續強化亞太區域連結的承諾，透過開通這條新航班，我們進一步優化航空網路，提升物流服務的運能與可靠性，協助台灣企業拓展新市場、推動創新，並強化其全球競爭力，也彰顯了我們致力於支持台灣在國際貿易中的戰略地位。」

近年來，在科技與電子技術的推動下，台灣與南韓之間的貿易呈現大幅成長。根據中華民國經濟部資料，南韓已成為台灣主要的貿易夥伴之一，對台灣整體出口貢獻顯著，其中以半導體及電子零組件等高科技產品為主力。2025年1月統計資料顯示，南韓在台灣半導體進口市場的占比，從2020年的6.4%提升至2024年的14.5%.。預期新開通的直飛航班將進一步促進雙邊貿易，強化兩地經濟合作關係。

這條新航班是聯邦快遞持續強化與優化全球航空網路的重要一環。2024年12月，聯邦快遞表示，開通新航班，增進亞太地區、印度與歐洲之間的連結，公司更首度推出新加坡直飛美國安克拉治的直航服務，強化東南亞與美國主要市場之間的物流運輸。這些佈局展現聯邦快遞對全球市場的敏銳洞察與戰略佈局，為全球貿易的高效流通提供堅實後盾。