0050拆分後首配0.36元 7／18前要上車

規模高達6379億元、台股重量級ETF元大台灣50（0050）今（1）日公告拆分後首次配息，每股配0.36元，7月21日除息，回推7月18日為最後買進日。

快訊／68.6萬人注意！00929再配0.07元 7／17除息

擁有68.6萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息資訊，連續3次配發0.07元，預計7月17日除息，8月12日入帳。

昇陽半導體告營業秘密侵權 宜特一審遭判賠逾4千萬

昇陽半導體(8028) 先前控告宜特 (3289) 侵害營業秘密，並連帶向世界先進 (5347) 與其前李姓員工提起刑事附帶民事訴訟，台灣新竹地方法院一審判決結果出爐，宜特判賠昇陽半約 4149 萬元，昇陽半控告世界先進的民事訴訟則遭駁回。

陳由豪脫離欠稅大戶20大黑名單 欠4.3億1原因剩5630萬可追

前東帝士集團總裁陳由豪欠稅超過4.3億元多年躍居「欠稅大戶」前20大，不過財政部所屬稅務機關今（1）日公告的欠稅名單中，陳由豪因所欠稅金3.76億元已過追稅期，總欠稅金額降至5630.73萬元，無法進入前20大。

微程式搶攻半導體感測控制領域 預計7月底上市

資通訊設計服務提供商微程式資訊（7721），將於明日舉辦上市前業績發表會，預計7月底掛牌上市，進一步邁向資本市場，微程式自1995年創立以來，秉持「連結產業、共創價值」的核心理念，深耕「電子支付」、「智慧設備」與「半導體感測控制」三大領域，憑藉超過30年的研發底蘊與跨領域整合能力，微程式結合軟硬體研發、雲端運算與AIoT智慧應用，提供產業量身打造的垂直整合解決方案，協助產業夥伴實現數位轉型與智慧升級。

LNG加注市場狂飆、年增六成 高雄港最快明年提供加注服務

LNG(液化天然氣)是目前最具成熟度的清潔船用燃料，能源諮詢公司Lansdowne Moritz最新發佈的市場模型類比，截至今年5月底，全球LNG加注總量已達150萬噸，年增64%。台灣港務公司總經理王錦榮表示，公司與中油洽商提供LNG加注服務，中油原則同意，現在需了解船公司實際需求，最快明年可以開始提供加注服務。

日圓甜甜價要把握 富邦羅瑋：年底看升至140

2025年上半年國際政經局勢多變，伴隨金融市場高度波動，諸多變數影響下半年全球經濟走向。富邦金控首席經濟學家羅瑋在今（1）日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，目前可說是「風雨前的寧靜」，美國總統川普的對等關稅政策延後至7/8，最後結果目前仍不得而知，第三季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期，近期亞洲貨幣則有升值壓力，第四季日圓很有可能升至140～142兌1美元價位，當日圓出現「甜甜價」的時刻，民眾可以把握機會多換一些日圓。

大考中心也上榜！勞動部公告工讀勞檢 448家黑名單曝光

有鑑於暑假工讀旺季來臨，勞動部今（1）日公告1800家業者工讀勞檢成績單，其中有448家業者違反遭揭露，包括財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）也上榜。

少年股神進場！台股戶數刷1348萬新高 新戶逾6成6不到30歲

少年股神進場！證交所今（1）日公布6月新增開戶統計，由於單月大增3萬2013戶，台股總開戶數已來到1348萬465戶，續創新高，6月新增開戶中以30歲以下大增2萬1169戶最多，佔整體新增開戶數66.13%。

台幣狂升勞動基金前5月慘虧近3千億 新制勞退每人損失1.5萬

新台幣匯率波動過大，勞工也受傷！勞動部今（1）日公布最新勞動基金運用績效，受匯率波動劇烈等影響，5月單月虧損新台幣929億元，整體勞動基金今年截至5月底總虧損2919.7億元，收益率負4.26%。而涉及1292萬勞工的新制勞退基金，因帳面虧逾2000億元，平均每人帳面損失逾1.5萬元。