LNG加注市場狂飆、年增六成　高雄港最快明年提供加注服務

▲法國達飛航運被稱為LNG冠軍，擁有最多LNG船。（圖／達飛通運提供）



記者張佩芬／台北報導

LNG(液化天然氣)是目前最具成熟度的清潔船用燃料，能源諮詢公司Lansdowne Moritz最新發佈的市場模型類比，截至今年5月底，全球LNG加注總量已達150萬噸，年增64%。台灣港務公司總經理王錦榮表示，公司與中油洽商提供LNG加注服務，中油原則同意，現在需了解船公司實際需求，最快明年可以開始提供加注服務。

陽明海運(2609)的5艘15,500箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃輪，預計於2026年下半年開始交船；長榮海運(2603)6艘LNG雙燃料動力24,000箱超大型貨櫃船，預計2028年3月之前陸續交付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕民航運(2606)早在兩年前就有了LNG雙燃料船，但因租家都安排船隻航行大陸與南非、澳洲、巴西間，船隻並不彎靠台灣。王錦榮表示，陽明與長榮的LNG船是否彎靠台灣，關係LNG加注業務開啟的時程。

根據上海航運交易所與上海海關披露數據，2025年前5個月，上海港保稅LNG加註量達31.9萬立方米，年增長60.9%，穩居全國核心港地位。同期間，深圳港同期也完成加注9.96萬噸。這一增速不僅與全球平均增長率(Lansdowne Moritz測算全球加注同比增長64%)持平，也在實質上拉動了新一輪LNG加注能力的投資浪潮。

根據克拉克森為信德海事提供的數據顯示，目前全球在役LNG加注船共有27艘，在建訂單有34艘，總計61艘。自2025年以來，LNG加注船市場下單火熱，有14艘LNG加註船下單，僅2025年前半年下單就已佔全部訂單的三分之一。

Kpler報告顯示，從接收端來看，貨櫃船仍是當前LNG加註量最大的船型類別，反映其在綠色轉型中的先發地位。，其次為汽車運輸船(PCTC)與郵輪，兩者的加注需求也呈上升趨勢，特別是在新交付的LNG雙燃料動力汽車船與奢華郵輪逐步進入營運階段之後。

全球主要貨櫃船公司均已建成或在建大批LNG動力船。這些船舶集中交付時間在2026-2028年間。Kpler指出，法國達飛(CMA CGM)與地中海航運(MSC)是目前全球最主要的LNG燃料使用船東。