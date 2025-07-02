軍工國防產業撐起一片天　謝金河：3國股市創高、台股掉隊

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

2025年進入下半場，財信傳媒董事長謝金河1日以台股「今天大漲的股市都和軍工產業有關」為題撰文，盤點今年全球股市最亮眼市場為南韓、以色列、德國以及香港等地，而南韓、以色列、德國股市大漲，都是軍工國防產業撐起一片天，主要是受惠國防預算提升，反觀台股OTC下跌9.57%，表現相對落後，他則認為與在野黨刪除預算有關！

以下為謝金河「今天大漲的股市都和軍工產業有關」全文內文：

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2025年是川普貫穿全局的一年，從元月27日Deepseek帶來的史普尼克撞擊，好像廉價的大型語言模型，中國要打敗美國的樣子。接下來是4月2日的對等關稅，然後是以色列突襲伊朗。今年世界波動很大，盤點一下，最亮眼的市場在南韓，以色列，德國及香港。

今年上半身，南韓股市在李在明入主青瓦台後一直走高，今年上半年拉出28.01%的大漲幅。其次是以色列股市上漲26.14%，在戰爭中，以色列股市一直上揚。另一個是德國股市，德國股市已經持續上升三年，今年上半年仍有20.09%的漲幅

排在德國後面是香港的恆生指數，拉出20%的漲幅，國企指數也上漲19.1%，相對港股的上漲，上海A股小漲2.76%，深圳跌1.93%，滬深300跌0.58% ，表現不同步！看起來中國將籌資的市場放在香港，今年海天味業，寜德時代及眾多生技股都來香港上市，加上小米，泡泡瑪特不斷創新高，港股連續下跌多年，今年表現強勢。

今年，以色列的情報機構摩薩德一年預算30億美元，國防預算高達650億美元。南韓單是接到波蘭的軍工訂單即逾百億美元＇南韓航太，韓華海洋，韓華系統漲幅都很驚人，歐洲的軍工企業以萊茵金屬威力最大。

台股今年上半年下跌3.38%，OTC下跌9.57%，表現屬於後段班，台灣的軍工產業在全球奔馳中獨自掉隊，看起來和在野黨刪除預算有關！