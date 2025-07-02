雲端發票專屬獎加碼！「500元獎」增開70萬組　獎項組數一次看

▲雲端發票專屬獎500元獎每期將增開70萬組。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「雲端發票專屬獎加碼了！」財政部透過粉專發文表示，今年5～12月期統一發票，除了維持現行開獎組數外，雲端發票專屬獎500元獎每期將增開70萬組，總共有315萬組。財政部也建議，民眾可以設定載具歸戶、領獎帳戶，以避免錯失獎金。

財政部在臉書粉專發文指出，今年度統一發票給獎經費凍結30%的專案報告，經立法院財政委員會審查通過後，正式准予動支。今年5月～12月期的統一發票，除了維持現有開獎組數外，針對雲端發票專屬獎項加碼，原本每期的500元獎組數為245萬組，將增開70萬組，加碼至315萬組。

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財政部也整理出所有獎項的組數：



特別獎｜1000萬元（1組）



特獎｜200萬元（1組）



頭獎至六獎（3組）



雲端專屬獎｜100萬元（30組）



雲端專屬獎｜2000元（1萬6000組）



雲端專屬獎｜800元（10萬組）



雲端專屬獎｜500元（315萬組）

財政部也建議，為避免錯失獎金，「開獎前，把平時使用的各式載具歸戶至手機條碼，所有存入手機條碼（含已歸戶載具）的雲端發票，即可透過『財政部統一發票兌獎APP』【發票存摺】功能集中管理、自動對獎」。

如果中獎，也可以透過該APP【我要領獎】的功能，一鍵完成領獎並直接入帳。此外，也可以在開獎前登入財政部電子發票整合服務平台」，於領獎設定頁面啟用匯款並設定帳戶，獎金就會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動入帳。