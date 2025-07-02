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2025全球商機鏈結總動員　貿協攜業者達成逾1700萬美元拉美商機

▲全球商機鏈結總動員，拉美場次盛大開場。(圖／貿協提供)

▲全球商機鏈結總動員，拉美場次盛大開場。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「2025全球商機鏈結總動員」計畫，首場活動昨(1)日在台北國際會議中心登場，重點鎖定具潛力的新興市場-拉丁美洲，透過駐外單位邀集9國35位重量級買主來台，與近300家台灣業者面對面洽談採購，預計促成商機逾1,700萬美元，今日則舉辦產業聚落巡禮。

這次活動主要為因應美國對等關稅政策、全球供應鏈重組等挑戰，協助我國企業調整市場布局。本次來台參加採購洽談的買主涵蓋資通訊、機械、手工具、汽車零配件、能源、物聯網智慧應用、生活消費品等多元領域，皆為拉美地區在數位轉型與基礎建設等產業有高度需求的廠商，也與我國優勢產業高度契合。

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包括秘魯第三大電子產品進口商COMPUDISKETT、阿根廷前五大資通訊產品製造及經銷商PC ARTS ARGENTINA、貝里斯企業科技解決方案及電子產品最大供應商FULTEC SYSTEMS等代表性企業，另巴西冶金、機電材料工業聯盟(SIMECS)，首次徵集汽配、機械、起重吊掛設備的企業來台尋找合作夥伴。

今日則舉辦「機不可失-工具機現場直擊產業聚落巡禮」，針對有導入自動化生產設備及智慧製造需求的買主量身規劃訪廠行程。工具機及機械零組件群聚中部地區，以其高度整合性和精密加工技術聞名全球，買主實地參訪產業聚落等代表性企業，將深入瞭解台灣工具機產業從零件製造至整機組裝的垂直整合實力及客製化服務，在地緣政治與供應鏈重組的變動局勢中，加強推廣MIT優勢，讓台灣工具機成為最受全球買主信賴的供應鏈來源。

面對全球經貿環境快速變動，經濟部國際貿易署將持續透過多元創新的拓銷作法，協助台灣業者爭取國際訂單。下半年已規劃邀請東協、紐澳、亞西、歐洲等地區買主分批來台參加「2025全球商機鏈結總動員」，透過邀請買主來臺洽談採購、實地走訪產業聚落雙軌並行，呈現產業整合優勢，精準鏈結買主需求，以落實政府帶頭搶單、助攻出口的行動決心。

關鍵字： 全球商機鏈結貿協攜業者1700萬美元拉美商機

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