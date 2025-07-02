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劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

▲▼新任英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

▲新任英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒路透社報導，英特爾（Intel）新任執行長陳立武上任後積極檢視晶圓代工業務架構，據傳正考慮進行策略大幅調整，可能終止先前砸重金開發的18A製程，轉而集中資源聚焦於相對成熟但更具競爭優勢的14A製程，要與台積電競爭，最快將於本月與董事會展開討論。

兩位知情人士透露，陳立武評估，若英特爾欲挑戰全球晶圓代工龍頭台積電，必須集中火力於自身真正具備技術優勢的領域，14A製程即被視為一項具潛力的關鍵技術。知情人士指出，相關轉向將是代價高昂的決策，不僅牽涉技術路線重整，也可能引發資本支出減損。

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其中一位消息人士透露，陳立武已指示團隊準備數套方案，涵蓋是否停止向新客戶推廣18A製程技術。考量議題牽動甚廣，英特爾董事會最快也可能延至秋季才做出最終決策。

儘管英特爾對此類「假設性或市場傳言」未予評論，但重申Intel 18A仍是公司內部晶片的主要製程，計畫於2025年下半年量產應用於Panther Lake筆電晶片。英特爾並表示，正在依據重要客戶需求，量身打造14A製程，盼提升代工吸引力。

路透社指出，若英特爾最終選擇淡出18A、專攻14A，過去已投入數十億美元的研發資金勢將提列減損，分析師估計，可能造成英特爾數億至數十億美元不等的帳面損失。

即便未來可能不再向新客戶推銷18A製程，英特爾強調，仍將履行既有合約，持續為亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）等已承諾的客戶生產少量18A製程晶片，並繼續在自家產品線上使用該技術。

儘管英特爾希望藉由14A製程吸引蘋果與輝達（NVIDIA）等大客戶從台積電轉單，但報導指出，英特爾能否如期完成研發並成功導入，仍存在極大不確定性。

關鍵字： 英特爾台積電

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