又有餐飲集團撐不下去！宏易發重訊「旗下門市全熄燈並資遣員工」

▲ 上櫃餐飲公司宏易發布重訊，宣布將結束餐飲事業部門之營運，並進行關閉門市及資遣員工。（圖／翻攝自宏易官網）

圖文／CTWANT

隨著物價上漲、租金居高不下，加上缺工問題嚴重，不少餐飲業者叫苦連天，如今又有餐飲集團撐不下去。上櫃餐飲公司宏易（4530）1日發布重訊，指公司餐飲事業疫情後因缺工、食材成本及租金快速攀升狀況下，造成營運持續虧損，將結束餐飲事業部門之營運並進行關閉門市及資遣員工。

宏易公司初創時的業務以模具開發設計製造為主，而後積極統籌後製程的射出成型、冲壓成形、塗裝、濺鍍到產品模組組裝的一站式服務。民國108年至110年，宏易陸續取得子公司世悅國際股份有限公司57.13％之股權、成英股份有限公司100％股權，開始踏入餐飲業，主要業務為咖啡餐飲和燒烤餐飲產業。

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據了解，宏易公司旗下餐飲品牌包含中部知名串燒店「就醬子烤吧」、平價燒烤餐酒館「Mr.Cow 烤大爺」與「金滿姨炒泡麵」等，全盛時期在全台北、中、南、東均有分店。

不過，宏易今天發布重訊宣布，本公司餐飲事業疫情後因缺工、食材成本及租金快速攀升狀況下，造成營運持續虧損，將結束餐飲事業部門之營運並進行關閉門市及資遣員工，預估資遣費用為430萬，相關作業依據勞動基準法相關法令辦理。宏易強調，本公司積極進行轉型及多角化發展，於本年度元月份跨入水資源再生循環領域相關業務，故本次關閉門市對公司營運無影響。

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