路易莎拋重訊豪砸5.9億蓋「總部大樓」　地點曝光

▲路易莎斥資5.92億蓋總部大樓。（圖／資料照）
記者許力方／台北報導
路易莎咖啡近年積極諾展餐飲版圖，不僅跨足泰式料理、牛排自助餐廳，董事長黃銘賢也透露，將在今年底重新送件申請上櫃，2日路易莎發布重大訊息，公告豪砸5.92億元興建總部大樓，地點就選址在新北市新莊。
路易莎2日發布重訊，公告在新莊區新工段土地自地委建案，董事會通過，為擴大集團營運規模，斥資5.92億元，與立華營造公司簽約，興建大樓依建造時程規劃發包。這個新莊開發案地坪577、建坪4016，為地上9層樓、地下2層樓的大樓，主要是整合生產及物流中心、總行政辦公室，擬作為路易莎總部大樓使用。
事實上，路易莎2024年上半年合併營收為11.53億元，稅後淨利為5235萬元，EPS為2.56元；累計2024全年合併營收為23.42億元，年減1.4％。今年2月合併營收為1.99億元，年增16.37％；累計今年前2月合併營收為4.13億元，年增11.08％。
路易莎集團目前旗下共有約550間路易莎咖啡，併入多個餐飲品牌包括玖仰9間、初泰3間、青焰炭火熟成牛排3間、丹生炊事1間、Louisa BAKERY麵包坊2間、SUN BERNO光焙若蔬食3間，以及1間self room健身房。
▼董座黃銘賢：將重新送件申請上櫃。（圖／資料照）
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