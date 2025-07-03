路易莎拋重訊豪砸5.9億蓋「總部大樓」　地點曝光

新台幣匯價再見「28 字頭」！ 午盤狂飆 2.35角衝至28.95

新台幣兌美元匯率在7月新月份開始，再見升值態勢，今（2）日午盤過後，匯價再度升破29元整數關卡，至下午3點前後匯價來到28.95元、升值2.35角衝至今日新高，繼6月27日之後再見28字頭。

日圓「0.2048」再戰甜甜價 10萬台幣晚6小時多換4254日圓

新台幣狂升，台銀日圓現鈔賣出牌告價今（2）日下午3點衝破0.2050整數關卡至0.2048價位，本月剛刷新的史上最甜價「0.2038」隨時可能衝破，由於今天日圓現鈔牌告價震盪大，10萬新台幣臨櫃換匯晚6小時可多換4254日圓。

加油拿千萬發票未現身 7／7到期財部急尋

今年1-2月統一發票中獎兌領作業即將在下周一（7日）截止，財政部統計發現，至今還有5張中獎金額百萬元以上的發票沒完成兌領，其中千萬發票只剩1人在台中市加油沒有現身，呼籲民眾快回家檢查手中的發票，以免和財神爺擦身而過。

劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A 英特爾轉攻14A

根據外媒路透社報導，英特爾（Intel）新任執行長陳立武上任後積極檢視晶圓代工業務架構，據傳正考慮進行策略大幅調整，可能終止先前砸重金開發的18A製程，轉而集中資源聚焦於相對成熟但更具競爭優勢的14A製程，要與台積電競爭，最快將於本月與董事會展開討論。

新台幣Q2強升 外資點名7電子股衝擊大

新台幣近期強勢升值，對出口導向的電子產業形成明顯壓力。美系外資出具最新報告指出，第二季新台幣對美元升值幅度高達10.97%，創單季最大漲幅紀錄，對營收以美元計價、產能集中在台灣的科技硬體廠商構成雙重不利影響，毛利率及非營業損益都將受到侵蝕。

金管會TISA投資帳戶！3投信首波上線 基富通50檔基金0手續費

為提升國人建立長期投資理財觀念，金管會規劃建置「臺灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account, TISA帳戶)」機制7月上路，包括國泰、元大、統一等投信業者以及基金平台基富通都加入戰局，其中基富通首波推近50檔基金，每月最低1000元就可參加由專家嚴選的主動式基金，通通終身0手續費、無信託管理費，經理費率甚至下殺至0.5%起。

鴻海配發5.8元股息早盤漲逾1.2% 強勢填息達4成

鴻海（2317）於今（2）日除息，昨天收盤價165.5元，每股除息5.8元，除息參考價159.7元，以160元開出，最高來到162元，上漲2.3元，填息幅度逾4成。

7月49檔公布除息債券ETF 5檔年化配息率破7%

7月份已公告除息債券ETF共49檔，Cmoney資料統計至昨（1）日收盤價，年化配息率前五名依序為：第一金優選非投債（00981B）高達9.77%、群益優選非投等債（00953B）達8.56%、台新美元銀行債（00842B）達7.4%、台新特選IG債10+（00980B）達7.13%，及凱基美國非投等債（00945B）達7.05%；其中，00981B連續3個月維持住每單位配息0.072元，年化配息率逼近10%。

台積電利多！參議院通過大而美法案 赴美蓋廠優惠出籠

美國參議院周二通過的稅改法案將降低半導體製造商在美建廠成本，資誠會計師事務所指出，參議院通過版本將3大赴美設廠利多措施永久化，新增製造用不動產費用化措施，另外提供晶片法投資抵減升級至35%，都具激勵效果。半導體業界則認為，此舉對台積電（2330）等台廠赴美投資有利。

3銀行下半年清聯名卡！ 11／1大戶屋、DHC都掰掰

銀行聯名卡下半年整頓潮再起！包括上海商銀、台北富邦銀行與合庫銀皆向外公告聯名卡停卡，其中不乏知名日系餐飲「大戶屋」與日系保健品牌「DHC」聯名卡，兩者皆在11月1日止正式停用。