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微軟又砍人！獲利亮眼「仍裁9000人」原因曝　全球4％員工中箭

▲▼Microsoft,微軟。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲微軟新財年一開始就裁9000人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

科技巨頭微軟（Microsoft）周三（2日）證實，再度啟動新一輪大規模裁員，預計將裁減約9,000人，約占全球員工總數的4%，範圍涵蓋不同團隊、地區與職級，為該公司2025年度以來的第4波人力調整。儘管營收與獲利亮眼，微軟仍強調此舉是為了因應市場變化、精簡組織結構，並強化在AI戰略上的佈局。

根據《CNBC》與《西雅圖時報》報導，此次裁員與5月相同，重點是削減中階管理層級，讓組織更加扁平化，以提升決策效率與反應速度。微軟發言人表示，「我們將持續進行必要的組織變革，讓公司與團隊在動態市場中處於最佳成功位置。」而遊戲部門主管也同步宣布，部分非核心業務將被縮減或終止。

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▲▼微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。（圖／路透社）

▲微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。（圖／路透社）

今年截至6月底，微軟員工總數約為22.8萬人，自2025年以來，公司已分別在1月（依績效裁員約1%）、5月（裁員逾6,000人）與6月（約300人）進行過多輪裁撤，累計影響逾1.5萬人。回顧過往，微軟最大規模的裁員發生在2014年收購諾基亞後，一口氣裁掉1.8萬名員工。

值得注意的是，儘管裁員持續，微軟財報依然亮眼，2024年3月季度營收達700億美元，淨利近260億美元，雙雙優於預期，預估截至6月的季度營收將年增14%，成長動能主要來自Azure雲端服務與企業軟體訂閱。不過，為加速AI基礎建設投資，微軟承諾2025財年將投入800億美元，成本壓力也成為此次裁員的背後原因之一。

放眼整體科技產業，除了微軟，Meta、Google、Amazon等多家美國大型科技公司亦在2025年展開新一輪人力精簡，反映全球企業在經濟不確定性升高下，持續調整組織、控制成本的趨勢。

關鍵字： 微軟裁員科技AI營收

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