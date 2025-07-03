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全球20大船司建造中新船佔公司現有運力最高的是萬海　德翔第2

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

▲萬海航運建造中新船佔公司現有運力高達68.9%。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

Alphaliner本周一(30日)公布的最新統計，全球前20大貨櫃船公司當中，目前建造中新船佔公司現有運力比重最高的是我國萬海航運，該公司33艘新船建造中，約36.83萬箱(20呎櫃)，佔公司現有運力68.9%，德翔海運名列第2，7艘建造中，約6.48萬箱，佔現有運力62.4%。萬海全球排名第11、德翔排名第20。

統計中顯示，我國長榮海運建造中貨櫃船共51艘，約77萬箱，佔現有運力42.1%；陽明海運建造中8艘，約10.15萬箱，佔現有運力14%，目前所知陽明還有3艘9千箱和7艘1.5萬箱的LNG雙燃料船訂單洽談中，合計約13.2萬箱運力，估計今年內訂造中船舶會達18艘，約23.35萬箱，佔現有運力32.22%。

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▲德翔海運強化亞太布局。（圖／德翔海運提供）

▲德翔海運建造中新船佔公司現有運力62.4%。（圖／德翔海運提供）

小小台灣有四家貨櫃船公司名列全球20大貨櫃船公司，四家合計現有運力共3,194,053箱，可排上全球第5大，堪稱台灣之光。

而訂造中船舶總運力最高的是全球排名第1的地中海航運(MSC)，有124艘建造中，總運力約202.13萬箱，佔現有運力30.3%；法國達飛名列第2，96艘建造中，總運力約151.07萬箱；中遠海運名列第3，63艘建造中，總運力約106.09萬箱。

全球排名第12的新加坡太平船務(PIL)也展現很大的企圖心，該公司21艘船建造中，運力約20.53萬箱，佔公司現有運力48.4%。

關鍵字： 建造中新船佔公司現有運力最高是萬海德翔第2

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