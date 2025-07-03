台積電證實退出氮化鎵市場　轉由力積電提供產能

抽中拼賺6.45萬！ 昕奇雲端申購今最終日

昕奇雲端（7747）配合上櫃前公開承銷，7月1日至3日辦理公開申購，今日來到最後一天，以1日市價計算，抽中有望1張現賺6.45萬元，昕奇雲端也預計7月7日抽籤，暫定7月11日掛牌。此外，該公司預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

3銀行下半年清聯名卡！ 11／1大戶屋、DHC都掰掰

銀行聯名卡下半年整頓潮再起！包括上海商銀、台北富邦銀行與合庫銀皆向外公告聯名卡停卡，其中不乏知名日系餐飲「大戶屋」與日系保健品牌「DHC」聯名卡，兩者皆在11月1日止正式停用。

美越關稅談判達陣 中經院：日韓新變數拖延台灣進度

美國與越南對等關稅談判結果出爐，中經院院長連賢明今（3）日分析協議內容，預料台灣對等關稅應落在10%至20%之間，較美國總統川普一開始宣布的32%大幅降低，不過在韓日台科技產業競爭、日本關稅遲遲不定，而韓國總統才選上沒多久，韓美談判似乎還沒有達到共識，這兩個國家的延遲有可能使台灣對等關稅被延後宣布。

全球20大船司建造中新船佔公司現有運力最高的是萬海 德翔第2

Alphaliner本周一(30日)公布的最新統計，全球前20大貨櫃船公司當中，目前建造中新船佔公司現有運力比重最高的是我國萬海航運，該公司33艘新船建造中，約36.83萬箱(20呎櫃)，佔公司現有運力68.9%，德翔海運名列第2，7艘建造中，約6.48萬箱，佔現有運力62.4%。萬海全球排名第11、德翔排名第20。

AI軟體新兵碩網資訊搶攻AI代理商機 預計7月下旬上櫃

碩網資訊（7547）將於3日舉辦上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌上櫃。碩網成立於1999年5月，2021年2月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣2.9億元，碩網專精於自然語言處理與各種對話式AI應用，可有效銜接各家大語言模型與企業內部應用系統，2023年隨著生成式AI的技術崛起，推出生成式AI解決方案 GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，成為目前成長最快的主力產品。。

旺季減班、未來五周貨櫃船東西向航線減班7% 力求穩住運價

第三季是貨櫃船運市場旺季，但是今年受美國關稅問題影響，出貨秩序大亂，英國知名海運諮詢機構德魯里(Drewry)公布的數據顯示，本周起五周內，貨櫃船公司在東西向主要線將取消7%航班，取消的48個航班當中，跨太平洋東航線佔46%，也就是亞洲開往北美的航班將減少22班。

律師公會誤觸聯合行為紅線 公平會開罰

公平會今（2）日指出，高雄律師公會、桃園律師公會、台南律師公會、嘉義律師公會及宜蘭律師公會因透過會員大會決議調整章程酬金標準上限，經公平會調查後認定違反公平交易法聯合行為禁止規定，處高雄律師公會20萬元罰鍰，桃園律師公會、台南律師公會、嘉義律師公會及宜蘭律師公會各罰10萬元。

華新麗華與Mimosa共同經營印尼商WESSI 公平會放行

公平會114年7月2日第1758次委員會議通過，華新麗華、新加坡商Walsin SG、香港商Mimosa、印尼商WESSI結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

韭菜玩半導體股又翻車！ 英特磊爆1060萬違約交割

韭菜股海翻車憾事再起！櫃買中心今（2）日公告接獲券商通報有投資人買上櫃上櫃化合物半導體廠英特磊（ IET-KY，4971）股票卻發生違約交割事件，金額高達1060萬元，雖是今年第6起違約交割事件，但已是今年第2次投資人操作英特磊個股不慎翻車。

若關稅寬限期不延長加上台幣升值 法人估貨櫃船運H2業績大減

川普重申關稅寬限期將不會延長，全美零售聯合貨(NRF)預估，關稅寬限到期後，美國進口櫃量將明顯減少，今(2)日有法人出報告指出，美國進口櫃量減少，等同於貨櫃航運及出口至美國的製造業，需求減少，再加上新台幣大幅升值對毛利率的衝擊，下半年獲利將明顯低於上半年，亦低去年同期。