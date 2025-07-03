力積電打入輝達供應鏈　盤中亮燈逾2.6萬張排隊買

▲力積電董事長黃崇仁。（圖／記者徐文彬攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達供應鏈主力廠商納微（Navitas）宣布將在本月結束與台積電（2330）氮化鎵（GaN）晶生產合作關係，轉單力積電（6770）並預計今年第4季完成產品驗證、明年上半年初步量產，力積電今（3）日盤中亮燈漲停，爆逾2.65萬張委買排隊等不到。

納微遞交美國證管會（SEC）說明指出，力積電預計將於2025年第4季完成初步產品的驗證，並於2026年上半年開始100V GaN產品的初步量產。力積電雖然今日上午10點後大單敲進攻上漲停鎖死未再打開，但開盤1小時湧逾9萬張成交量，穩居上市公司成交王。

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納微預計將在接下來約12至24個月內，完成650V GaN產品從台積電轉移至力積電的過程，公司亦正積極尋找並驗證其他潛在供應商，預期這些計畫將有助於供應鏈多元化並提升營運彈性。

而在生產線規劃上，Navitas的GaN整合電路產品組合預計將採用力晶位於台灣新竹的8B廠的200mm產線。該晶圓廠自2019年起運營，支援從micro-LED到射頻氮化鎵（RF GaN）裝置等多項GaN高產能製程技術。

力積電的技術能力包含強化版的180奈米CMOS製程，提供更小型、先進的幾何結構，進而提升效能、能源效率、整合度並降低成本。

Navitas寬能隙技術平台資深副總裁Sid Sundaresan表示：「採用180奈米製程節點的200mm矽基氮化鎵生產，讓我們能持續創新出具備更高功率密度、更快、更高效率的元件，同時提升成本效益、生產規模與製造良率。」