急徵哭喪人員「哭2.5小時賺2000元」　需要珍貴眼淚！一票搶報名

▲有網友上網徵求哭喪人員。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

工作種類百百種，一名網友徵求「哭喪人員」7名，只要願意落淚，在現場哭2.5小時，就能現領2000元酬勞，「需要您珍貴的眼淚，就是哭就對了」，但規定要年滿18歲才能報名，貼文引起網友關注，紛紛心動留言「我要應徵」、「還有缺人嗎？」

有網友在臉書社團發文，急徵7位哭喪人員，地點位於台中，時間為上午9點至11點半，只要能夠哭出眼淚，就能現領2000元，唯一的條件是，只接受成年人，「需要您珍貴的眼淚，就是哭就對了」。

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貼文引起網友熱論，「帶洋蔥進場算作弊嗎」、「孝子孝女這行業還有唷，還以為式微了」、「加減賺了，最近壓力大」、「我演技不錯，眼淚可以自主控制」、「我平常光看發薪日就能哭了」。

在民間傳統觀念裡，若是出殯時過於冷清，沒有足夠的哭聲，甚至會被視為不孝之舉，為了避免在家族或鄉里中被側目，便有了花錢請人代哭的習俗。「孝女白琴」在早年喪禮中相當具有代表性，專業哭喪人員會在告別式現場一邊哭泣一邊唱哀歌，搭配簡單樂器伴奏，強烈渲染氣氛、表達孝道與哀思，雖非亡者親屬，卻能帶動現場情感氛圍，因其演出時會使用白色古裝與琴，因此被稱為「白琴」。

不過現代人喪禮逐漸走向精簡化，像是「孝女白琴」、「五子哭墓」，這類充滿情感與儀式感的傳統表現方式，現在已少之又少。