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聯發科秒填息　23萬股民狂歡

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

有23萬名股東的IC設計大廠聯發科（2454）今（3）日除息，每股發放現金股利25元，今日開盤即強勢上攻至1300元關卡，不僅順利秒填息，填息率更突破120%，寫歷史上第三度「單日填息」紀錄。

聯發科近期股價走勢受到外部消息干擾，包括被兩檔大型ETF，包括群益台灣精選高息（00919）與復華台灣科技優息（00929）調整出成分股名單，導致技術面承壓，加上市場對Google TPU（Tensor Processing Unit）專案進展雜音頻傳，短線表現相對疲弱。不過，股價自低檔迅速反彈，顯見長線投資人仍看好聯發科基本面與未來獲利動能。

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市場資金在除息前夕悄然回流，昨（2）日聯發科股價一度攀高至1,300元，今早也實現「秒填息」，展現籌碼穩定與市場信心回溫。

回顧聯發科歷年填息表現，此次為公司史上第三次在除息當日即完成填息。前兩次分別發生於2009年7月17日與2020年7月6日，當時分別配發現金股利14元及10.5元。

法人分析指出，儘管聯發科短期受ETF調整與TPU專案時程影響，但隨著AI應用需求加速、聯發科積極擴展邊緣運算與車用平台，以及在高階手機SoC市場的深耕成果浮現，中長期基本面仍具支撐，填息行情後的後續表現值得關注。

關鍵字： 聯發科

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