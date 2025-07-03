台積電ADR連飆！現股收復4個半月高點　魏哲家法說盼開金口攻天價

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電美國存託憑證（ADR）連二個交易日續創歷史新高，台積電（2330）在台股現股今（3）日早盤走高至1105元，創下今年2月11日、近5個月新高，由於台積電董事長魏哲家6月初股東會後拋出一連串利多，股東會後僅4個交易日重返違3個月的千元關卡，為法人指出，台積電17日法說會可以期待魏哲家再開金口，帶動台積電衝破今年1月7日所創下歷史新高1160元價位。

美國總統川普主導的「大又美」法案（One Big Beautiful Bill）於1日在參議院過關，晶片業者在美國動工興建新工可享有35%的投資稅抵免，遠超現行法案25%，激勵美股晶片股2日走揚，台積電ADR股價上漲3.97%，輝達上漲2.58%，超微半導體上漲約1.77%，博通上漲1.95%。

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而台積電在美股2日收漲8.92美元或3.97%，報233.60美元，較台股即期匯率換算仍約溢價15%左右。

法人表示，台積電ADR延續強彈態勢，加上AI與高效能運算需求升溫，資金重返半導體族群，同步推升台股走勢，惟台積電仍需面臨電子業下半年匯損問題以及即到期7月9日美國關稅議題仍存在諸多變數。

但市場也期待下周四台積電法說中魏哲家再開金口，如同在6月3日股東會中喊話「 台積電未來5-10年前景發展非常好」，穩台股軍心，股東會後隔日（6月4日）台積電股價表現亮眼，當天收盤大漲4%，股東會後第2天（6月5日）盤中觸及1000元，股東會後第4天（6月9 日）收盤後睽違近三個月重回千元大關。