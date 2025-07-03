AI神器BBU噴發　體積小、反應快、壽命長漸取代傳統UPS

當AI伺服器一機搭載上百顆GPU、功耗飆破數萬瓦，穩定供電便成為運算效能能否持續的關鍵一環。在此趨勢下，體積小、反應快、壽命長、可直接裝在伺服器內部的BBU，逐漸取代傳統UPS，成為不可或缺的核心角色。

文／吳旻蓁 圖／先探投資週刊

ＡＩ應用百花齊放，在算力越跑越快的背後，如何穩定支持每一場高密度運算，是必須正視的一大問題。之所以這樣說，是因為資料中心最怕的問題就是「沒電」、「斷電」，一旦在高算力運作時遇上突發停電或供電不穩，輕則造成模型訓練中斷，重則資料遺失、伺服器主機損壞，這對ＡＩ應用與服務來說是無法承受的風險。輝達執行長黃仁勳去年曾表示，ＡＩ超級電腦必須設置在電力充沛的地方，凸顯ＡＩ運算對電力的高度依賴，也間接說明，在ＡＩ晶片功率與部署密度不斷攀升的趨勢下，ＡＩ伺服器所需的電源供應與備援電力也就日益重要。

ＢＢＵ替代ＵＰＳ成新趨勢

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，自去年底市場傳出GB300有望將電池備援電力模組（ＢＢＵ）列為標配時，鋰電池模組族群股價紛紛啟動，包括AES-KY、順達、新盛力、加百裕、西勝等業者皆走出強勢波段。提及備用電源裝置，ＢＢＵ普遍會與不斷電系統（ＵＰＳ）做比較，事實上，兩者的主要目的皆為避免伺服器在不穩定的供電狀態下，造成資料遺失或伺服器設備毀損的緊急備用電源裝置。

過去ＣＳＰ（雲端服務供應商）的資料中心多採用ＵＰＳ，但近年來紛紛改以ＢＢＵ取而代之，因ＵＰＳ系統體積大、效率低，難以應對ＡＩ資料中心機架化的要求，且因其為獨立裝置需要能源房；反觀ＢＢＵ，其體積小、反應快、壽命長，並能精確整合至每一個伺服器節點中，可提升空間利用率，成為目前最具發展潛力的模組化備援方案。

根據Digitimes研究指出，假設市場滲透率達五○％，全球ＡＩ伺服器用ＢＢＵ市場規模於二五年將達到約三．七億美元，且滲透率快速提升，成為伺服器電力備援的關鍵品類。另，EVTank報告指出，二四年全球ＢＢＵ鋰電池出貨量已達○．五億顆，預計三○年需求將超過六億顆，市場成長空間巨大。

此外，法人指出，五．五kW的ＡＩ伺服器目前已經陸續出貨，預期下一世代的新晶片ＡＩ伺服器將搭載八kW的ＢＢＵ模組；再者，未來單機櫃將搭載超過五○○顆ＧＰＵ，意即功耗持續提升，將再推動ＢＢＵ規格大幅升級，預估至二五kW以上，並同步使鋰電池模組內的電芯數、管理單元、熱設計等都需同步升級。

滲透率拉升、產業成長空間大

先前市場熱烈討論ＢＢＵ是否會列為GB300的標配，對此，順達經營層就提及，雖沒有具體看到哪份文件有特別寫到ＢＢＵ已經被列到標配，但ＡＩ伺服器在資料中心使用到ＢＢＵ的機率相當高，在出貨需求的數量上的確有看到持續上升的狀態。由此可見，目前ＢＢＵ已成為高性能運算部署過程中不可或缺的關鍵元件，對於電力穩定性與數據安全性提高至標配層級，台灣相關供應鏈無疑進入戰略風口。

進一步來看，台廠在這波ＢＢＵ風潮中可說擁有優勢，從電芯模組到連接器與系統整合多有涉獵，且在伺服器製造與電源管理領域早已深耕多年，具備快速導入與客製化能力。像是新盛力、AES-KY、順達等廠皆透過車用或儲能市場鍛鍊出高可靠度產品。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2359期精彩當期內文轉載》