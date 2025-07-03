經寶6月營收首破三億元創新高　航太展拿下A350新料號助攻營運

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

JPP-KY 經寶精密（5284）今日公告6月合併營收達新台幣3億元，月增4.2%，與去年同期新台幣1.55億元相比，年增幅高達94.27%，不僅連兩個月刷新紀錄，更為公司成立以來單月首次突破新台幣三億元關卡。

經寶累計2025年前六個月合併營收達16.57億元，較去年同期成長55.2%，顯示AI伺服器與航太業務雙引擎持續推升整體營運表現。

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經寶本月營收表現亮眼，主要受惠於AI伺服器客戶持續強勁拉貨，通用型伺服器機櫃、機殼、電源機構件、水冷模組與CDU零組件等核心產品訂單穩健增溫，加上客戶配合生成式AI與資料中心布建時程，需求動能延續至第三季，推升整體產能維持高檔。

另一方面，經寶於6月中旬參與「2025年法國巴黎航太展」，展出一系列高階航太機構件與維修改裝解決方案，並成功取得Airbus A350系列新料號開發訂單。預計在未來1至2年完成相關認證流程後，將可陸續進入量產階段，為經寶航太業務挹注穩定且具成長性的營收來源，也顯示公司多年深耕航空結構件製造的實力受到國際一線客戶肯定。

因應訂單持續攀升，產能升級與智慧製造導入正同步推進，經寶第二座自動化噴烤漆廠預計將於明年第一季投產，三層樓新廠房亦將於第三季完成建置並陸續導入新產線設備。搭配已購入之6,200坪土地整體廠區重整規劃，將進一步擴大生產規模並強化接單彈性。

儘管全球貿易環境與匯率波動風險仍存，經寶仰賴泰國在地製造與本位幣泰銖進行自然避險並適當控管曝險部位，具備良好營運韌性。展望下半年，公司將持續推動AI伺服器與航太雙主軸策略，拓展高毛利應用市場與國際客戶合作深度，穩健朝向全年營收與獲利再創高峰的目標邁進。