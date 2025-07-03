ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI教父指引下一個明星族群　人形機器人的白馬股

圖／先探投資週刊 提供

隨著ＡＩ與機器人產業快速發展，人形機器人成為下一個爆發性終端產品，新代、達明、盟英等台廠積極布局關鍵零組件，搶攻全球智慧製造商機。

文／莊家源

近期輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在股東大會上明確表示，ＡＩ與機器人兩大領域將是下一個兆元級產業，並且Nvidia目前已推出專為人形機器人設計的ＡＩ模型Cosmos，持續推動Nvidia GR00T平台與業界合作，未來全球數十億台機器人、數億輛自駕車以及數十萬座機器人工廠，將全部由輝達技術驅動。

機器人是下個殺手級應用

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然目前全球機器人產業仍處於發展初期，但人形機器人尤其被認為是繼ＰＣ、智慧型手機、新能源汽車之後的下一個爆發性終端產品。根據TrendForce預估，二七年全球人型機器人市場產值有望突破二○億美元，二四～二七年間的複合年均成長率將達一五四％；摩根士丹利則預估，二四年一台人形機器人的成本約二○萬美元左右，隨著技術的進步和產量的增加，到二八年價格可能會降至約十五萬美元，到二○五○年則降至五萬美元，並預估二○五○年人形機器人市場規模將達到五兆美元，全球部署規模將超過十億台。

以目前主要的人形機器人來看，特斯拉（Tesla）的人形機器人Optimus，運用其電動車上積累的自研ＦＳＤ晶片和視覺ＡＩ技術，同時配備毫米波雷達、溫度感測器、濕度感測器、氣壓感測器等多種感測器獲取環境訊息，利用神經網路訓練，使其能夠與外部環境進行多種類別的互動。

另一家專注於人形機器人領域的波士頓動力（Boston Dynamics），過去其人形機器人Atlas多用作研究領域，商業化進度緩慢，但在去年宣布停止研發液壓版Atlas，轉向開發全電動版Atlas，並讓Atlas進入汽車製造領域，實現全自動搬運作業，這也表示Atlas正從實驗室邁向商業化發展。

新代、達明上市案通過

還有受到微軟（Microsoft）和Nvidia支持的新創公司Figure AI，其自主開發的機器人ＡＩ模型Helix，已優化在物流環境中的表現，並在社群平台Ｘ上釋出影片展現成果，透過新整合的「觸覺回饋」與「視覺短期記憶」模組，提升操作靈活性，現階段Helix已能連續執行六○分鐘無中斷的小包裹處理任務，單件處理時間從五秒降至約四秒，掃描條碼成功率提升至九五％，目前Figure 2機器人已投入實際作業場域，包含在ＢＭＷ工廠協助移動鈑金，也在聯合包裹服務公司（ＵＰＳ）的物流場域進行初步部署。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2359期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

推薦閱讀

台積電ADR連飆！現股收復4個半月高點　魏哲家法說盼開金口攻天價

台積電ADR連飆！現股收復4個半月高點　魏哲家法說盼開金口攻天價

台積電美國存託憑證（ADR）連二個交易日續創歷史新高，台積電（2330）在台股現股今（3）日早盤走高至1105元，創下今年2月11日、近5個月新高，由於台積電董事長魏哲家6月初股東會後拋出一連串利多，股東會後僅4個交易日重返違3個月的千元關卡，為法人指出，台積電17日法說會可以期待魏哲家再開金口，帶動台積電衝破今年1月7日所創下歷史新高1160元價位。

2025-07-03 11:34
台積電重返1100元　11檔高含「積」量ETF本月除息秀一表看

台積電重返1100元　11檔高含「積」量ETF本月除息秀一表看

外資7/1大買台股482億元，台積電（2330）買超逾1.7萬張，台積電ADR連兩日走高，周三（2日）大漲3.97%，收在233.6美元，再創歷史新高，今（3）日台股現貨盤中收復1100元失土，根據CMoney統計，從7/16起，將有11檔高含積量台股ETF展開除息，其中包括新光臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益（00927）與富邦台灣半導體3檔半導體ETF（00892），以及8檔含積量逾2成以上台股ETF上演除息大戲，從各投信官網公布預估配息金額來看，00904預估7月配息金額為0.48元，創

2025-07-03 11:24
美越達成貿易協議！3檔製鞋股同亮燈　2成衣股同創高

美越達成貿易協議！3檔製鞋股同亮燈　2成衣股同創高

美越達成貿易協議，美國針對越南部分出口產品徵收20%關稅，消息傳來激勵今（3）日成衣、製鞋類股呈現大漲格局，來億-KY（6890）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）等三檔製股同步以漲停板開出，豐泰（9910）、中傑-KY（6965）漲幅落在6～7%，而成衣股聚陽（1477）、儒鴻（1476）同步攀高。

2025-07-03 11:00
力積電打入輝達供應鏈　盤中亮燈逾2.6萬張排隊買

力積電打入輝達供應鏈　盤中亮燈逾2.6萬張排隊買

輝達供應鏈主力廠商納微（Navitas）宣布將在本月結束與台積電（2330）氮化鎵（GaN）晶生產合作關係，轉單力積電（6770）並預計今年第4季完成產品驗證、明年上半年初步量產，力積電今（3）日盤中亮燈漲停，爆逾2.65萬張委買排隊等不到。

2025-07-03 10:36
聯發科秒填息　23萬股民狂歡

聯發科秒填息　23萬股民狂歡

有23萬名股東的IC設計大廠聯發科（2454）今（3）日除息，每股發放現金股利25元，今日開盤即強勢上攻至1300元關卡，不僅順利秒填息，填息率更突破120%，寫歷史上第三度「單日填息」紀錄。

2025-07-03 09:34
台積電分紅百萬入袋　員工爆「重新定義2M」

台積電分紅百萬入袋　員工爆「重新定義2M」

台積電（2330）員工年中分紅本周入帳，有員工爆料多人「單月灌入百萬元」，以這次入袋所得推估，全年光是分紅就會超過200萬元，員工笑稱「重新定義2M不是2個月，而是2 million（200萬元）」。

2025-07-03 09:29
快訊／對等關稅大限近逼！新台幣再見「28」字頭　刷逾3年新高

快訊／對等關稅大限近逼！新台幣再見「28」字頭　刷逾3年新高

美國對等關稅談判大限7月9日時程近逼，市場預期談判中的亞洲國家貨幣看升，新台幣今（3）日開盤報29元，小升1.9分，開盤不到半小時升1.21角至28.896元，為2022年4月8日、逾3年新高。

2025-07-03 09:32
抽中拼賺6.45萬！　昕奇雲端申購今最終日

抽中拼賺6.45萬！　昕奇雲端申購今最終日

昕奇雲端（7747）配合上櫃前公開承銷，7月1日至3日辦理公開申購，今日來到最後一天，以1日市價計算，抽中有望1張現賺6.45萬元，昕奇雲端也預計7月7日抽籤，暫定7月11日掛牌。此外，該公司預計8月22日發放現金股利4元，8月1日為除息基準日，7月27日為最後過戶日。

2025-07-03 01:00
3銀行下半年清聯名卡！　11／1大戶屋、DHC都掰掰

3銀行下半年清聯名卡！　11／1大戶屋、DHC都掰掰

銀行聯名卡下半年整頓潮再起！包括上海商銀、台北富邦銀行與合庫銀皆向外公告聯名卡停卡，其中不乏知名日系餐飲「大戶屋」與日系保健品牌「DHC」聯名卡，兩者皆在11月1日止正式停用。

2025-07-03 00:13
數發部打詐納管Threads　9／15生效

數發部打詐納管Threads　9／15生效

數發部今（3）日宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告之風險，公告更新符合一定規模之網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自114年9月15日生效。

2025-07-03 18:16

讀者迴響

熱門新聞

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

路易莎公布砸5.9億蓋總部大樓　地點曝

台積電分紅百萬入袋　員工爆「重新定義2M」

700萬人受影響！iPASS MONEY分手LINE Pay

又有餐飲集團撐不下去！宏易發重訊「旗下門市全熄燈並資遣員工」

快訊／對等關稅大限近逼！新台幣再見「28」字頭　刷逾3年新高

「國防等級晶片」被中資併購　還能下單台積電

月薪5萬怎麼理財？網一看佩服：已經很棒了

0056配息縮水！不敗教主解釋原因

美越對等關稅達陣！台積電漲20元至1105　台股大漲230點站上22800

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366