AI教父指引下一個明星族群　人形機器人的白馬股

隨著ＡＩ與機器人產業快速發展，人形機器人成為下一個爆發性終端產品，新代、達明、盟英等台廠積極布局關鍵零組件，搶攻全球智慧製造商機。

文／莊家源

近期輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在股東大會上明確表示，ＡＩ與機器人兩大領域將是下一個兆元級產業，並且Nvidia目前已推出專為人形機器人設計的ＡＩ模型Cosmos，持續推動Nvidia GR00T平台與業界合作，未來全球數十億台機器人、數億輛自駕車以及數十萬座機器人工廠，將全部由輝達技術驅動。

機器人是下個殺手級應用

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雖然目前全球機器人產業仍處於發展初期，但人形機器人尤其被認為是繼ＰＣ、智慧型手機、新能源汽車之後的下一個爆發性終端產品。根據TrendForce預估，二七年全球人型機器人市場產值有望突破二○億美元，二四～二七年間的複合年均成長率將達一五四％；摩根士丹利則預估，二四年一台人形機器人的成本約二○萬美元左右，隨著技術的進步和產量的增加，到二八年價格可能會降至約十五萬美元，到二○五○年則降至五萬美元，並預估二○五○年人形機器人市場規模將達到五兆美元，全球部署規模將超過十億台。

以目前主要的人形機器人來看，特斯拉（Tesla）的人形機器人Optimus，運用其電動車上積累的自研ＦＳＤ晶片和視覺ＡＩ技術，同時配備毫米波雷達、溫度感測器、濕度感測器、氣壓感測器等多種感測器獲取環境訊息，利用神經網路訓練，使其能夠與外部環境進行多種類別的互動。

另一家專注於人形機器人領域的波士頓動力（Boston Dynamics），過去其人形機器人Atlas多用作研究領域，商業化進度緩慢，但在去年宣布停止研發液壓版Atlas，轉向開發全電動版Atlas，並讓Atlas進入汽車製造領域，實現全自動搬運作業，這也表示Atlas正從實驗室邁向商業化發展。

新代、達明上市案通過

還有受到微軟（Microsoft）和Nvidia支持的新創公司Figure AI，其自主開發的機器人ＡＩ模型Helix，已優化在物流環境中的表現，並在社群平台Ｘ上釋出影片展現成果，透過新整合的「觸覺回饋」與「視覺短期記憶」模組，提升操作靈活性，現階段Helix已能連續執行六○分鐘無中斷的小包裹處理任務，單件處理時間從五秒降至約四秒，掃描條碼成功率提升至九五％，目前Figure 2機器人已投入實際作業場域，包含在ＢＭＷ工廠協助移動鈑金，也在聯合包裹服務公司（ＵＰＳ）的物流場域進行初步部署。（全文未完）

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