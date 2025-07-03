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從國家公園解說員轉職房仲高手！王靖予三年內買房實現夢想

從國家公園解說員轉職房仲高手！王靖予三年內買房實現夢想（圖／永慶房產集團提供）

▲王靖予從國家公園解說員轉職到永慶房屋挑戰業務工作，成功在短短三年內晉升有殼一族。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

不穩定的經濟時代，更凸顯選擇行業的重要性。今年27歲的王靖予，畢業於實踐大學觀光管理，曾任國家公園解說員。退伍後他發現，自己踏入的工作雖有意義，卻難以長期投入；轉職永慶房屋後，他在短短三年內就成功購屋，證明選擇正確的企業與平台，是職涯成功的關鍵。

放下解說員身分，尋找真實成長舞台
王靖予提到，原本喜歡與人互動並熱愛自然卻漸漸感到枯燥。他說：「解說員就是每天面對相同內容，漸漸覺得自己沒進步。」當實習結束，他思索是否可以追尋更有挑戰、能展現成就的工作。一次與永慶房屋經紀人員的交流中，他被永慶房屋主張的「先誠實再成交」理念吸引，加上家人也是從事營造相關產業，讓他對房地產業更有安全感，決定轉職到房仲產業重新出發。

前12個月每月5萬收入保障：新人最佳支撐
踏入完全陌生的領域，經濟壓力是最大山峰。但永慶房屋為業務新人提供「首年每月5萬元收入保障」，讓王靖予確信安心轉職不會影響生活。他提到：「有保障收入才能心無旁騖投入實務學習，不會因經濟壓力而中途放棄。」永慶房屋的做法讓他在新人階段多了一層保障，穩定的開始成為他進步與成長的真實支點。

誠實服務讓業務新人也能贏得客戶肯定
王靖予知道自己沒有任何銷售背景與經驗，一開始只是靠一句話：「我不會吹噓，也不會隱瞞，我重視成交背後的信任。」這句話讓他在新人階段，能透過誠實與透明的服務獲得客戶信任，而這正是永慶「先誠實再成交」核心價值的體現。

入行3年來王靖予曾拿下全公司新人王、銷售王、百萬戰將、200萬戰將等獎項。他分析成績能如此漂亮的原因，永慶房屋的品牌絕對是一大優勢。

從國家公園解說員轉職房仲高手！王靖予三年內買房實現夢想（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋一對一師徒制和團隊合作的文化，讓業務新人不用擔心沒人教，而是能安心學習。

一對一師徒制和團隊合作文化 讓學習不再孤單
缺乏經驗的他，上手過程靠的不只是收入保障，更倚靠的是永慶房屋提供的實戰訓練與團隊合作文化。在「一對一師徒制」下，王靖予從師父身邊學會帶看、估價與簽約的流程，甚至如何用細節打動客戶；在團隊合作的制度下，他還能透過門市間共享資訊，獲得更多物件曝光與買方配對的機會。王靖予表示，這種組織合作方式讓新人少走彎路，加上總部開發科技工具支援及法務後勤，讓成交速度與信心都格外穩定。

成長軌跡：三年、三階段 從零到購屋實現目標
他回顧，前三個月是學習與累積信心階段，直到第四個月完成首筆成交。從第二年起，全年業績突破800萬，年收入近130萬，他以堅定步伐實現買房計畫。如今，他的目標不僅是持續提升業績，更是在永慶房屋的制度引領下，成為更資深的房仲經紀人員，也希望能帶領其他業務新人一同成長。

王靖予分享，業務除了底薪跟獎金之外，每人每年還能挑戰最高250萬幸福成家基金，只要績效達標就能領，他坦言，一開始會擔心業務工時會很長，還好永慶房屋有「彈性工作8小時、月休最高10天」等制度，高效率完成工作也能安心休假，也有時間與大學時熱舞社的朋友聚會。堅持自我、善用團隊資源，王靖予用誠實和努力，證明了年輕人也能在賺取高薪。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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