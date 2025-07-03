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力挺新創！Erupture全球創客松台灣隊前進美國　角逐總冠軍

▲▼Erupture全球創客松亞洲區總決賽將前往矽谷柏克萊。（圖／仙人掌創業服務提供）

▲Erupture全球創客松亞洲區總決賽將前往矽谷柏克萊。（圖／仙人掌創業服務提供）

記者高兆麟／台北報導

由美國柏克萊大學官方加速器 SkyDeck 發起主辦「Erupture全球創客松」，亞洲區總決賽 6月27日在台北創新實驗室盛大舉行，29支團隊全力拚搏，主辦單位仙人掌創業服務將在7月21日陪跑亞洲團隊挺進美國矽谷柏克萊，角逐Erupture全球創客松總決賽。

臺北市產發局局長陳俊安、桃園青年局長侯佳齡也親自蒞臨現場表達對國際新創賽事高度重視表示。陳俊安表示，感謝仙人掌爭取到國際級新創賽事在台北舉行，象徵台灣的新創距離矽谷又更近一步，台北市對創業家有很完善友善的補助計畫，鼓勵在場新創團隊未來到台北市創業。桃園青年局長侯佳齡專程到場為來自桃園的選手加油，期許大家有機會晉級進前柏克萊，將台灣創新的軟實力帶上世界舞台。

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Erupture創客松亞洲區賽事五月開始徵件，吸引來自台灣、東南亞超過120組創業團隊報名，參賽熱度超乎預期， 總決賽6/27在台北創新實驗室、線上同步舉行，邀請產官學研創參與觀賽，並吸引來自14個國家在台大學碩博班外籍生到現場感受亞洲新創活力創意；適逢主辦單位仙人掌創業即將邁入第十年，特別準備大蛋糕與參賽團隊、觀賽者分享，凡報名進場者都可參加抽獎「扭一下」，盲盒扭蛋裡送出AI課程、獎品禮券等新創能量補給品。

比賽開始前的主題講座，邀請重量級的企業創投、年輕創業家與談人，給予參賽團隊滿滿的創業雞湯。台安傑天使投資董事合夥人楊涵淳建議，新創一開始就要Think Global以全球化的量能去思考，創投在評估投資團隊如果沒有十倍獲利就不能算是一個好的投資案；台灣上市櫃公司協會副秘書長張耀仁表示，新創要設法和第一名的企業合作，比較容易成為第一名，在國際大賽中除了表現自已也要多去看其他競爭者，如果對方比你強，大家一起合作或收購他！顏敏仁教授則提醒，StarUP，創業一定要有UP成長的思唯不斷向上提升，不要怕失敗，失敗是學習市場經驗最佳的回饋，去做就對了。

亞洲區總決賽有來自台灣、香港、越南、馬來西亞以及史瓦帝尼王國與波蘭等地的團隊，主題跨域寬廣，主辦單位採用柏克萊相同比賽規則、評分標準，讓參賽團隊熟悉為全球總決賽做準備。

主辦單位仙人掌創業服務執行長黃晨淳透露，Erupture創客松亞洲區總決賽原本是在澳門舉行，澳門傾官方資源在申請，過程仙人掌多次與SkyDeck斡旋爭取，最後是以紮實服務實績、連續舉辦20X系列創業者年會、SWC世界新創盃等國際賽事成果，說服柏克萊SkyDeck拿到亞洲區的主辦權，印證Small But Strong ，新創雖然小，但不是弱，反而擁有靈活應變、迅速行動的戰略優勢；當關稅戰一片渾沌、企業巨頭自顧不暇，就是讓聰明的STartups聯手，在國際市場中發揮關鍵作用的最佳時刻！仙人掌創業服務邁入第十年，前進矽谷柏克萊Erupture是一新里程碑，未來也將持續努力引進更多國際賽事，讓台灣的創新動能被世界看見。

關鍵字： 全球創客松

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