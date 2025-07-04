債蛙哭暈！3檔美債ETF股價刷新低 盼美降息又落空

美公布6 月非農報告表現優於預期，失業率意外下滑，市場對聯準會（Fed） 本（7）月降息的預期幾近歸零，帶動公債殖利率上升，今（4）日台股中美債ETF全倒，其中規模高達逾1800億的國泰20年美債（00687B）、群益25年美債（00764B）與永豐20年美公債（00857B）早盤股價均創下史上新低。

最強亞幣！新台幣匯率貶轉升抵28.792元 再刷3年新高

美國6月就業數據亮眼，市場預期聯準會本（7）月降息機率降低，推升美元指數與美債殖利率同步反彈，新台幣兌美元開盤雖以小貶0.02分、28.83開出，但隨即翻升，且升破28.8元關卡，一舉升抵28.792元，續創逾3年來新高。

快訊／日圓「0.2026」史上最甜 10萬台幣多換近7萬日圓

史上最甜日圓來了！受惠台幣走升影響，台銀日圓現鈔賣出價今日9點26分以後連掛5盤「0.2026」 價位，刷新史上最甜換匯紀錄，估算10萬台幣可較4月22日多換近7萬日圓。

AMD執行長蘇姿丰獲9.5億股票獎酬 基本年薪3757萬元

超微半導體公司（AMD）向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件揭露，執行長蘇姿丰（Lisa Su）自2024年7月1日起將獲得年薪132萬美元（約新台幣3757萬元）及價值3,300萬美元（約新台幣9.5億元）的股票獎酬。

快訊／台股收盤大跌165.47點 台積電跌5元至1085

台股今（4日）開高走低，加權指數終場大跌165.47點，以22547.5點作收，跌幅0.73％，成交量3218.82億元。

要求軍人用餐給折扣 經濟部：僅電話洽詢意願無強迫

有關報載經濟部發函要求餐飲業者配合九三軍人節活動給予軍人用餐給折扣一事，與事實不符，經濟部嚴正澄清指出，「本部商業署僅先電話洽詢業者意願，均充分尊重業者，並無強迫業者參與，且本部並無發函。」

美國夥伴被收購 中裕：愛滋新藥合作穩定、營運不受影響

針對美國醫療製造商 Future Pak 宣布將收購 Theratechnologies 的消息，中裕（4147）今（4）日表示，與 Theratechnologies 就 HIV 抗藥性藥物 Trogarzo 的合作關係持續穩定，雙方原有的北美與歐洲市場授權銷售協議仍然有效，未受此次收購案影響。

洋康資產管理今開幕 聚焦跨境金融與資本市場服務

專注美股上市輔導與複委託系統推廣洋康資產管理公司（簡稱洋康）今（4）日舉行盛大開幕儀式，活動邀請到財經界重量級人物-劉泰英、張平沼與紐約證交所主管Marco Chung擔任嘉賓，並發表專題演講，為台灣企業邁向國際資本市場注入前瞻思維與戰略視角。

加油族注意！ 國內油價下周估持平或降0.1元

加油等等！因國際油價本周下跌，國內油價下周有機會降價0.1元或不調整，柴油則降0.2~0.3元。按此預估，下周國內參考零售價格95無鉛汽油每公升28.5或28.6元。

特斯拉Optimus量產喊卡！台廠概念股全倒 亞光領跌重挫逾5%

特斯拉人形機器人Optimus驚傳設計有問題，內部正在進行軟硬體技術細節調整，這也讓暫停供應鏈採購及生產，暫停作業時間長達二個月以上，今年原訂的量產目標5000台死有跳票之虞，光學廠亞光（3019）領跌，今（4）日開低走低大跌逾5%，最低來127元，上銀（2049）、大銀微（4576）、直得（1597）、盟立（2464）、穎漢（4562）、和大（1536）跌幅2%多。