債蛙哭暈！3檔美債ETF股價刷新低　盼美降息又落空

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美公布6 月非農報告表現優於預期，失業率意外下滑，市場對聯準會（Fed） 本（7）月降息的預期幾近歸零，帶動公債殖利率上升，今（4）日台股中美債ETF全倒，其中規模高達逾1800億的國泰20年美債（00687B）、群益25年美債（00764B）與永豐20年美公債（00857B）早盤股價均創下史上新低。

擁有「聯準會傳聲筒」封號的華爾街日報資深記者Nick Timiraos發文指出，儘管川普持續強力施壓，要求 Fed 降息以刺激經濟，但6月就業數據穩健顯示勞動市場仍具韌性，可能讓聯準會官員在夏季維持利率不變的立場更加堅定。

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由於美6 月非農報告表現優於預期，聯準會本月底降息落空，帶動債券殖利率走升，影響所及，今早盤美債ETF反應此利空00687B股價早盤落至25.77元、00764B跌至25.81元與00857B滑落至21.42元，均創下史上新低。

至於規模逾2000億的元大美債20（00679B）早盤跌逾1%，凱基美債25+（00779B）跌幅也超過1%，股價測試5月26日歷史低點。

債券穩定配息，過往一直是愛配息台灣投資人最愛，惟市場遲遲等不到美國聯準會降息賺價差，加上新台幣大幅升值，導致美債ETF出現嚴重匯損，美債ETF股價一直在歷史低檔游走，不乏多檔股價與上市以來高價相比已腰斬。