簽署大而美法案！美債發行潮來了　憂衝高金融市場動盪

▲「大而美法案」市場擔憂美國的長期債務問題更加嚴重。（圖／路透）

記者巫彩蓮／ 綜合報導

總統川普4日簽署「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），該法案避免了美國政府近期債務違約的可能性，但卻使美國的長期債務問題更加嚴重。

根據《路透》報導，「大而美法案」作為稅收方案的一部分，立法者將美國政府預計在今年夏天晚些時候達到的36.1兆美元借款限額提高了5兆美元，此舉將緩解人們對美國債務可能違約的擔憂。

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分析家曾估計，所謂的「到期日」可能在8月底或9月初到來，即如果不提高或暫停債務上限，財政部將無力償還所有債務的日期。

報導稱，從長遠來看，該法案在很大程度上被視為對美國債券市場和國家財政健康的壞消息。根據美國國會預算辦公室（CBO）的報告指出，未來十年，該法案將使美國債務增加3.4兆美元。

這將加劇人們對債券供應增加和美國國債需求減少的擔憂，而後者一直是近幾個月來造成金融市場波動主要驅動力。

Wellington管理公司宏觀策略師 Mike Medeiros指出，該法案加劇了人們對美國國債的一些結構性擔憂，首先是持續的財政赤字和高企的債務水平，其次是通貨膨脹。”

貝萊德警告稱，外國買家已對美國債務感到失望。美國每周發行的5000億美元債券的需求可能會進一步下降，並推高借貸成本，這確實存在風險。

貝萊德的投資經理在一份報告中表示，「一段時間以來，我們一直在強調美國政府債務的不穩定狀況，如果不加以控制，我們認為債務將成為美國在金融市場上特殊地位的最大風險。」

FL Putnam Investment Management首席市場策略師 Ellen Hazen表示，「我們相信「大而美法案」將加速企業盈利增長，最終將推動股票價值上漲。但她表示，但這可能會導緻美國國債利率長期處於高位，從而降低許多固定收益投資的長期吸引力。

