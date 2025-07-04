夢幻CEO票選「黃仁勳蟬連榜首」　張忠謀、張國煒都上榜

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

求職平台yes123今（4）日公布「企業接班人計劃調查」結果，揭示台灣上班族心中最理想的CEO人選，由NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳以37.1%的支持率蟬聯榜首，展現其在AI浪潮中的領導形象深植人心。緊追其後的還包括台積電創辦人張忠謀（36.1%）、鴻海集團創辦人郭台銘（35%）、星宇航空董事長張國煒（33.8%）及統一企業董事長羅智先（32.6%）。

排名第六至第十的夢幻CEO分別為聯電創辦人曹興誠（27.1%）、王品集團創辦人戴勝益（26%）、AMD執行長蘇姿丰（20.3%）、廣達董事長林百里（19.3%）以及誠品生活董事長吳旻潔（18.2%），展現企業經營與個人特質的多元榜樣。

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調查也指出，企業在選擇接班人計畫時，有高達 57.2% 傾向「傳賢不傳子」，也就是交棒給專業經理人，此比例高於去年的54.9%；其餘42.8%則維持「傳子不傳賢」的家族企業模式。此外，企業啟動接班人培育的平均年齡為 33.4歲，甚至有 34.4%的企業 選擇在30歲（含）以下就開始規劃接班，顯示交棒意識已明顯年輕化。

至於企業對執行長應具備的特質方面，調查顯示，「帶領團隊合作」為最重要（44.2%），其次為高度執行力（40.2%）、領導魅力（35.1%）、應變能力（34%）及持續學習力（30.1%），凸顯企業經營者需兼具領導、執行與學習的多重能力。

更有趣的是，若以電影或卡通角色比喻，符合企業方面「夢幻接班人」人選的，是屬於哪種行事(管理)風格？同樣在可複選狀況下，「資方」調查的前五名依序為：「超人：看似平凡低調，實際能力強大」(46.2%)、「尤達大師：看似不起眼，但同時擁有智慧與力量」(45.1%)、「閃電俠：保持高效率的行動力，腳步總是領先別人」(43.8%)，以及「水行俠：具跨領域能力，不怕出身，敢努力爭取」(33.3%)、「蟻人：凡事能屈能伸，有以小搏大的精神」(32.1%)。

其餘在第六到第十名部份，又分別是：「柯博文：能變形適應環境，也能犧牲自我」(26.6%)、「鋼鐵人：個人主義，才華洋溢，有高度自信」(25.5%)、「雷神：王者風範，開疆闢土性格」(24.4%)，以及「哆啦A夢：有求必應，總有用不完的法寶與點子」(22.9%)、「熊大：沒有太多外露情緒，少說話，多做事」(21.6%)。