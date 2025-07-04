洋康資產管理今開幕　聚焦跨境金融與資本市場服務

▲洋康資產管理開幕儀式合照。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

專注美股上市輔導與複委託系統推廣洋康資產管理公司（簡稱洋康）今（4）日舉行盛大開幕儀式，活動邀請到財經界重量級人物-劉泰英、張平沼與紐約證交所主管Marco Chung擔任嘉賓，並發表專題演講，為台灣企業邁向國際資本市場注入前瞻思維與戰略視角。

洋康董事長黃壽佐指出，公司團隊有多年輔導企業至美國上市的經驗及成功案例，也透IPO基金協助企業籌措上市前所需資金及road show安排，大大提升企業IPO的成功率，同時整合老虎證券在複委託領域的系統優勢，讓本土券商現有的投資人客戶能透過網路平台即時無延誤看到美股動態並直接下單，打造一站式跨境交易平台。

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洋康總經理賴俊輝表示，根據金管會統計，2024年全台投入美股投資金額達達7.6兆，目前洋康已與五家計劃合作本土券，以及數家規劃到美國上市的台灣企業洽談合作細節，未來將攜手夥伴共創台灣資本與產業新高度。

劉泰英以「從資本全球化看台灣新角色」為題，強調台灣應主動佈局全球資本市場，推動企業海外上市，並將資本視為企業價值長期實現的加速器，將可深度服務企業，也會成為台灣產業生態系的重要一環。

張平沼則以「制度、誠信與國際資本」為主，呼籲企業以制度和治理為基礎，邁向國際市場，洋康不是顧問公司，更要成為制度型企業思維的實踐者，期許其成為連結法務、會計、創投、產業與國際資本的專業平台。

紐交所Marco提到，台灣扮演世界高科技產業供應鏈重要角色，並開展全球資金布局，充分利用國際資本壯大自身實力，為企業打下更堅實基礎。