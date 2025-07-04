快訊／台股收盤大跌165.47點　台積電跌5元至1085

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（4日）開高走低，加權指數終場大跌165.47點，以22547.5點作收，跌幅0.73％，成交量3218.82億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲43.58點開出，指數開高走低，盤中最高達22842.75點，最低22500.97點，終場收在22547.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）下跌3元至161元；聯發科（2454）上漲20元至1290元；廣達（2382）下跌2元來到278元；長榮（2603）下跌2.5元至200.5元。
今天漲幅前5名個股為瑞利（1512）上漲0.82元，漲幅9.94％；今皓（3011）上漲1.1元，漲幅9.65％；儒鴻（1476）上漲38元，漲幅8.88％；訊舟（3047）上漲1.3元，漲幅6.95％；尖點（8021）上漲2.85元，漲幅6.08％。
跌幅前5名個股則為世紀鋼（9958）下跌24.5元，跌幅10％；冠西電（2466）下跌7元，跌幅7.73％；來億-KY（6890）下跌22.5元，跌幅7.26％；亞光（3019）下跌9元，跌幅6.67％；晶豪科（3006）下跌3.5元，跌幅6.31％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瑞利（1512）
|9.07
|▲0.82
|▲9.94％
|今皓（3011）
|12.5
|▲1.1
|▲9.65％
|儒鴻（1476）
|466.0
|▲38.0
|▲8.88％
|訊舟（3047）
|20.0
|▲1.3
|▲6.95％
|尖點（8021）
|49.75
|▲2.85
|▲6.08％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|世紀鋼（9958）
|220.5
|▼24.5
|▼10.0％
|冠西電（2466）
|83.5
|▼7.0
|▼7.73％
|來億-KY（6890）
|287.5
|▼22.5
|▼7.26％
|亞光（3019）
|126.0
|▼9.0
|▼6.67％
|晶豪科（3006）
|52.0
|▼3.5
|▼6.31％
資料來源：證交所
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