快訊／台股收盤大跌165.47點　台積電跌5元至1085

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（4日）開高走低，加權指數終場大跌165.47點，以22547.5點作收，跌幅0.73％，成交量3218.82億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲43.58點開出，指數開高走低，盤中最高達22842.75點，最低22500.97點，終場收在22547.5點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）下跌3元至161元；聯發科（2454）上漲20元至1290元；廣達（2382）下跌2元來到278元；長榮（2603）下跌2.5元至200.5元。

今天漲幅前5名個股為瑞利（1512）上漲0.82元，漲幅9.94％；今皓（3011）上漲1.1元，漲幅9.65％；儒鴻（1476）上漲38元，漲幅8.88％；訊舟（3047）上漲1.3元，漲幅6.95％；尖點（8021）上漲2.85元，漲幅6.08％。

跌幅前5名個股則為世紀鋼（9958）下跌24.5元，跌幅10％；冠西電（2466）下跌7元，跌幅7.73％；來億-KY（6890）下跌22.5元，跌幅7.26％；亞光（3019）下跌9元，跌幅6.67％；晶豪科（3006）下跌3.5元，跌幅6.31％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瑞利（1512） 9.07 ▲0.82 ▲9.94％ 今皓（3011） 12.5 ▲1.1 ▲9.65％ 儒鴻（1476） 466.0 ▲38.0 ▲8.88％ 訊舟（3047） 20.0 ▲1.3 ▲6.95％ 尖點（8021） 49.75 ▲2.85 ▲6.08％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 世紀鋼（9958） 220.5 ▼24.5 ▼10.0％ 冠西電（2466） 83.5 ▼7.0 ▼7.73％ 來億-KY（6890） 287.5 ▼22.5 ▼7.26％ 亞光（3019） 126.0 ▼9.0 ▼6.67％ 晶豪科（3006） 52.0 ▼3.5 ▼6.31％

資料來源：證交所