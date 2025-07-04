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快訊／台股收盤大跌165.47點　台積電跌5元至1085

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（4日）開高走低，加權指數終場大跌165.47點，以22547.5點作收，跌幅0.73％，成交量3218.82億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲43.58點開出，指數開高走低，盤中最高達22842.75點，最低22500.97點，終場收在22547.5點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1085元，跌幅0.46％；鴻海（2317）下跌3元至161元；聯發科（2454）上漲20元至1290元；廣達（2382）下跌2元來到278元；長榮（2603）下跌2.5元至200.5元。

今天漲幅前5名個股為瑞利（1512）上漲0.82元，漲幅9.94％；今皓（3011）上漲1.1元，漲幅9.65％；儒鴻（1476）上漲38元，漲幅8.88％；訊舟（3047）上漲1.3元，漲幅6.95％；尖點（8021）上漲2.85元，漲幅6.08％。

跌幅前5名個股則為世紀鋼（9958）下跌24.5元，跌幅10％；冠西電（2466）下跌7元，跌幅7.73％；來億-KY（6890）下跌22.5元，跌幅7.26％；亞光（3019）下跌9元，跌幅6.67％；晶豪科（3006）下跌3.5元，跌幅6.31％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
瑞利（1512）9.07▲0.82▲9.94％
今皓（3011）12.5▲1.1▲9.65％
儒鴻（1476）466.0▲38.0▲8.88％
訊舟（3047）20.0▲1.3▲6.95％
尖點（8021）49.75▲2.85▲6.08％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
世紀鋼（9958）220.5▼24.5▼10.0％
冠西電（2466）83.5▼7.0▼7.73％
來億-KY（6890）287.5▼22.5▼7.26％
亞光（3019）126.0▼9.0▼6.67％
晶豪科（3006）52.0▼3.5▼6.31％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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