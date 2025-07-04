港股勁揚當地財團卻殞落！　謝金河點出一關鍵示警台灣

▲財訊董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今年上半年，港股上漲2成之多，是全球股市表現相對突出的市場，而財信傳媒董事長謝金河以「香港人的明天一定不是香港人自己決定的！」為題撰文，香港自從回歸中國大陸以來二十八年，所扮演角色正在悄悄轉變，中共中央讓香港股市走向世界，重量級的阿里巴巴，京東，網易，嗶哩嗶哩，百度都回到香港上市。接下來是在A股，H股雙掛牌的把重心轉移到香港，例如，比亞迪，海螺水泥，中芯國際等然後是把純A股的企業請到香港上市。

因為今年香港股市上漲動能中國的企業，從泡泡瑪特到小米等，惟香港本地財團正在式微，今年以來，原來的舖王鄧成波去逝後，下一代正斷尾求生。2000年前後，不可一世的楊受成集團，現在兵敗如山倒，七家上市公司都剩殘值。新世界集團也在掙扎，最近處分大樓拿882億港元去換取銀行融通，財務壓力爆棚，港市成為中國科技股的天空，而香港本地集團逐漸被擠出，乍看香港股市欣欣向榮，但創造好景的，卻和香港一點關係都沒有，香港本地財團卻一家一家倒下⋯⋯。

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以下為「香港人的明天一定不是香港人自己決定的！」全文

前天香港股市休市一天，想說發生什麼事？原來是香港回歸28年纪念日，依照慣例，有升旗典禮，也有酒會，但熱鬧程度已經一年不如一年。

如果從資本市場來看，連續跌很多年的香港股市，今年表現是最好的一年。上半年恆指上升20%，國企指數上漲19.1%，對比上海A股小漲2.76%，深圳成份指數下跌1.93%，滬深300下跌0.58%，同樣是在中國治下，不同的市場卻有不一樣的漲跌。

最主要的是，香港的角色正悄悄改變，在美中角力愈來愈激烈的情況下，中共中央讓香港股市走向世界，重量級的阿里巴巴，京東，網易，嗶哩嗶哩，百度都回到香港上市。接下來是在A股，H股雙掛牌的把重心轉移到香港，例如，比亞迪，海螺水泥，中芯國際等然後是把純A股的企業請到香港上市。

今年最盛大的是寜德時代，海天味業 ，然後是一大堆生技公司像恆瑞醫藥等到香港上市，香港股市逐漸成為中國生技產業集資的重鎮。還有大型飲品的蜜雪冰城 一上市居然創下618.5港元天價。布魯可在泡泡瑪特狂漲下也大漲到198港元。

中國把香港股市當成美國的Nasdaq，比亞迪對比Tesla，小米比Apple，百度如Google，阿里，拼多多如Amazon，金山軟件，金山雲如微軟，騰訊有如美國的Meta⋯⋯這次Deepseek帶給中國科技股力量，而這些新科技公司都以香港籌資為基地。今年小米，比亞迪都在香港大集資。

今年香港股市上漲＇主要是來自中國的企業，從泡泡瑪特到小米等，但香港本地財團正快速殞落，今年以來，原來的舖王鄧成波去逝後，下一代正斷尾求生。2000年前後，不可一世的楊受成集團，現在兵敗如山倒，七家上市公司都剩殘值。新世界集團也在掙扎，最近處分大樓拿882億港元去換取銀行融通，財務壓力爆棚。

從這裡可以看出，香港股市逐漸成為中國科技股的天空，香港本地集團逐漸被擠出，最顯著的是代表香港庶民消費的餐飲大家樂到大快活，均一年不如一年，大家樂在2016年反送中之前，股價最高39.6港元，現在剩5.02港元。大快活從30.4跌到6.78港元。

來自中國內地的民眾大量湧入香港，而高端人口反向出走，乍看香港股市欣欣向榮，但創造好景的，卻和香港一點關係都沒有，香港本地財團卻一家一家倒下⋯⋯

台灣的政局如果沒有翻轉，未來命運會和香港相近，命運是別人決定的！

