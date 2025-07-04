航海人員測驗放榜　合格女性佔16%、錄取率達30%

▲114年第二次航海人員測驗成績榜示典禮督導委員合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

114年第二次航海人員測驗榜示典禮於今(4)日上午在交通部航港局舉行。本次測驗報名人數767人，全程到考人數659人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副54人、一等管輪42人、二等船副6人、二等管輪14人，共計116人，合格率為17.60%，其中女性有19人，佔16.38%，女性錄取率達30.6%，遠高於男性16.28%合格率。

航港局指出，近年來隨著海運產業的蓬勃發展，持續吸引熱愛海洋、懷抱夢想的年輕學子就讀航輪科系，並順利通過航海人員測驗，成為海運界的生力軍。本次測驗參測女性63人、合格19人，女性合格人數占全體女性參測人數30.16%，女性參測合格比例較113年亦有上升趨勢。其中值得一提的是蔡佳穎同學，以大四在校生參加即高分通過一等船副測驗。

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喜歡海洋的蔡佳穎，是國立海洋大學商船學系的學生，蔡同學說航海不只是一個科系，更可接觸世界其他國家、不同的風俗文化。她分享在校時期期間，印象最深刻是操作模擬機以及駕駛台操舵。操作模擬機的過程不僅須具備技術能力，更需要綜合的判斷與溝通能力；實際上場操舵時，深深感受到掌舵時不單是控制航向，也肩負船上所有人員的安全，另外操舵時必須完全服從船副或船長的指令，亦體認到船上分工高度嚴謹，不容些微差錯。

▲蔡佳穎(左一)上船實習前與師長同學合影。(圖／航港局提供）

蔡佳穎於在校期間高分通過一等船副測驗，除了專心聆聽教授的講課內容、查閱其他書籍補充知識，也大量練習考古題，她表示計算題只要理解方法與原理，在考場時保持冷靜，便可輕鬆拿下分數。

對海洋的熱情與堅持，反映出新一代航海人才的不同的專業素養。隨著全球海運需求持續成長，具備技術、判斷力與責任感的航海人員，將肩負起連結世界的重要使命，為我國海運注入源源不絕的動能。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（114年7月5日起114年7月14日止），登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

114年度第三次航海人員測驗將於114年8月23日至24日舉行，採網路報名，報名時間自114年7月5日0時起至114年7月14日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。