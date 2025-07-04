川飛應收帳款疑雲　遭證交所重罰20萬元





▲證交所資料照。（圖／證交所提供）

記者巫彩蓮／台北報導

川飛（1516）因違反內部控制制度規定，遭證交所處以20萬元違約金，川飛因受泰國企業EA（Energy Absolute）發生財務危機所波及，2024年第四季認列業外損失2.66億元，經結算，2024年累計稅後淨損達2.45億元，換算每股稅後淨損達6.13元，截至2025年第一季每股淨值為5.09元。

川飛於2025年3月11日重訊指出，依據主要客戶合碩公司通知，因遲遲未收到泰國EA(Energy Absolute)子公司有量科技100%轉投資Amita Technology （Thailand）應於2024年8月7日至2024年11月20日給付的貨款1,098萬9216美元，以致無法償還貨款。

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川飛依法，以IFRS 9為據，對逾期應收帳款進行預期信用減損損失之評估，並針對合碩公司之應收帳款提列約2.82億元之備抵損失，該案已經會計師查核後，提報董事會通過，由於認損金額龐大，致使川飛2024年由盈轉虧，換算每股稅後淨損達6.13元。

川飛亦在2025年5月28日重大訊息補充說明，已委請律師於2025年3月24日分別向合碩公司負責人戴義賢、副總經理戴士容及經理戴玠任提起詐欺取財罪及侵占罪之刑事告訴，請求司法機關還原雙方說法背後之事實真相，目前進度為臺灣臺北地方檢察署分案調查中，公司並已於2025年第1季季報及2024年度年報揭露相關進度。



