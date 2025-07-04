越南20%關稅有攬貨業很看壞　轉運貨的高關稅會逼企業加高越南投資

▲美國對轉運貨的高關稅會逼企業加高對越南投資。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國將對越南進口商品課徵20%關稅，但是從第三國透過越南「轉運」的商品關稅加倍到40%，對此有超大型攬貨公司負責人認為，越南很多商品利潤僅約5%，20%關稅將難以承擔，除非主要競爭國關稅也都在20%左右；大型攬貨公司高階則看好美國對轉運貨的高關稅，會迫使高端商品直接到越南設機台生產，不再是簡易加工與包裝。

超大型攬貨公司負責人指出，越南商品以成衣、鞋類加工為主，利潤僅3-5%左右，很難承擔20%關稅，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)昨(3)日表示，預計將有約100個國家適用美方即將實施的10%對等關稅，對越南很不利，現在就看7月9日美國最終公布對等關稅稅結果。另他認為大陸憑著稀土，有機會爭取到低關稅。

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越南台商則指出，關稅是否偏高要看行業，過去越南輸美關稅約8-10％，有些行業可以接受，增加的關稅由廠家與品牌商共同分擔。

至於轉運貨的認定，估計目前大陸一些半成品運到越南做簡易加工與包裝輸美，會被列為轉運貨，就看「轉運」標準怎麼訂，台灣一些電子大廠恐怕要在越南設機台，提高產品在越南的製造比例，才有辦法過關。

路透報導，在越南的服飾和鞋子工廠高度依賴從中國進口的原料，包括紗線、聚脂纖維布料、鈕扣和拉鍊等。目前不清楚，在越南組裝、但使用中國進口原料的產品，是否會面臨轉運關稅。

攬貨業認為，對等關稅影響很全面性，要看主要競爭國家關稅多少、轉運貨如何認定，如果中國能靠稀土大幅降低對等關稅，對中國就很有利，但是現在傳出中國的稀土很多在緬甸，而中共支持的民兵正在控制緬甸東部的新稀土礦。

另越南提供美國商品零關稅，如果多數國家比照類似條件，未來美國運往亞洲的貨載就會拉高，對於船公司來說，會改善雙向貨載不均衡問題；另美國企業設的海外廠如何認定也有待確認。