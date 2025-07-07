7月ETF除息大秀！月配息00961配息王　買氣報棚成交量爆增破萬張

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）
記者錢雅慧／綜合報導
7月份迎來ETF除息大月，此次共計87檔ETF將進行除息，包含26檔台股ETF，其中最大亮點為月配息FT臺灣永續高息（00961）以近15%年化殖利率居冠，榮登7月ETF配息王，高配息題材也為00961帶來買氣，公布配息後，成交量爆增，想要跟進享高配息，7月15日是最後買進日。
7月份有87檔ETF除息，除包含26檔台股ETF外，另有50檔債券型ETF、，以及13檔跨國投資股票型ETF。若以3日收盤股價來計算，台股ETF中00961初配每股配發0.115元，單次配息率約1.24%，年化配息率高達14.74%。
統計台股ETF在7月除息中，除00961居配息王外，新光台灣半導體30（00904）此次每股配發0.48元，年化配息率10.70%居次，元大高股息（0056）每股配發0.866元，也有近10%年化配息率。
00961在上市後歷經八個月交易後迎來首配，受惠於累積上市以來可觀現金股息及資本利得，年化報酬率躍升至15%，吸引投資人搶進，1日盤後公布配息後，2日單日成交量爆增至8196張，較前一日大增863%，3日成交量躍升至萬張以上，買氣爆棚。
理財專家表示，除了關注AI等高成長產業外，也可透過高股息ETF獲取穩定收益。投資人應選擇產業配置均衡、成分股具備ESG評估標準的ETF產品，在追求收益的同時也要注意風險分散。透過ETF投資工具，不僅能有效掌握AI、半導體等科技產業成長契機，更能在市場震盪時期獲得較佳的投資防護。
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