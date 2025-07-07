2025年ETF配息王降臨！00961首配狂噴15%年化率 航運雙雄加持更給力

採月配息、FT臺灣永續高息（00961）上市掛牌滿八個月後迎來首次配息，1日正式公告每股配發0.115元，以當日收盤價9.27元計算，單次配息率1.24%，年化殖利率衝15%，顯見受惠於首次配息累積上市以來可觀現金股息及資本利得，替投資人帶來較豐厚的回報，因此，投資人可以在最後買進日7月15日前買進00961。

川普關稅快開獎！台積電跌10元至1075 指數跌逾110點失守22500

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以22550.14點開出，指數上漲2.64點，漲幅0.01％。

抗下半年市場波動！ 多重收益型基金因應全球輪動 非投資等級債長線具潛力

時序來到6月底，市場走過2025年上半年風風雨雨即將結束同時，面對下半年投資策略該如何因應？摩根資產管理認為下半年市場變動依然很大，建議穩健保守投資方式會比殺進殺出來得保險，考量多重收益型基金適合正考慮要分散布局全球的投資人；另儘管關稅及美財政政策不確定性雜訊仍存，寬鬆貨幣政策支撐債券具相當投資價值。

7月ETF除息大秀！月配息00961配息王 買氣報棚成交量爆增破萬張

7月份迎來ETF除息大月，此次共計87檔ETF將進行除息，包含26檔台股ETF，其中最大亮點為月配息FT臺灣永續高息（00961）以近15%年化殖利率居冠，榮登7月ETF配息王，高配息題材也為00961帶來買氣，公布配息後，成交量爆增，想要跟進享高配息，7月15日是最後買進日。

丹娜絲颱風害近50萬戶曾停電 13縣市待搶修台南17萬戶最多

丹娜絲颱風襲台，台電統計截至今（7）日上午8時，全國曾停電戶數49萬5770戶，其中10萬7351戶已修復，38萬8419戶尚未復電，包括台南市、嘉義縣待搶修復電戶數都超過10萬戶以上，以台南市逾17萬戶最多。

OSPAR領海與港區內將禁止脫硫器排放 業界估約10年後全面禁用

根據保護東北大西洋海洋環境公約(OSPAR)成員國的一項決定，到2027年，東北大西洋的領海與港區將禁止開環式船舶洗滌器排放污染物，到2029年，對閉環式也做出限制。國際驗船機構台灣公司高階，目前全球已有40多國港口採取禁令，但因公海上仍可使用，估計脫硫器最終使用期限可能會到2035前後，也就是約10年後可能全面禁用。

丹娜絲颱風全台停電9655戶 高雄近3千戶停電最多

受中颱丹娜絲颱風影響，台電統計至今（6）日晚間6點全國停電用戶數達9655戶，以高雄市停電近3千最多；目前全國已修復用戶數6701戶，仍有2751戶待修，未復電區集中在高雄市。

日本今治造船獲JMU經營權 台船兩任董座看依然難與大陸對抗

日本媒體報導，該國最大的今治造船，對第二大的日本造船聯合株式會社(JMU)投資比例從30%提高為60%，將取得經營權以擴大營運規模，降低造船材料採購成本，好與韓國及大陸造船廠對抗。對此台船(2208)兩位卸任董事長鄭文隆與譚泰平都認為，大陸造船業太強了，有強大的工業基礎、完整的供應鏈，他國難以對抗。

馬斯克宣布組黨 特斯拉新款ETF延後上市

受到特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）組黨影響，原訂本周在 Azoria Tesla Convexity 交易所上架的ETF延期。

滿州港口溪溢堤 水利署：與特丹水庫放流無直接關聯

中颱丹娜絲來勢洶洶，外傳屏東港口溪溢堤與牡丹水庫放水有關，經濟部水利署今（6）日澄清，指牡丹水庫放流作業，排水流入四重溪流域，與滿州港口溪流域無匯流或直接關聯，特此澄清。