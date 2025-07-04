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國泰金控、國泰世華橫掃《亞洲銀行與財金》雜誌8大獎

國泰金控、國泰世華橫掃《亞洲銀行與財金》雜誌8大獎（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰金與國泰世華拿下8項國際ABF大獎，由國泰世華環球交易服務部協理李文鴻（右二）、越南胡志明市分行專案經理劉虹妘(右一)、國際消金發展部經理徐浩芸（左二）及國泰金數位數據暨科技發展中心技術經理陳桂弦 (左一)代表領獎，這項肯定彰顯國泰以客戶為中心出發，提供便利且安全的金融服務。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

國際財經媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（Asian Banking & Finance）7月3日於新加坡舉行頒獎典禮，國泰金控與國泰世華銀行一舉拿下8項大獎，包含「台灣年度分析方案獎」、「台灣年度最佳現金管理銀行」、「台灣年度最佳貿易融資銀行」、「台灣年度最佳客戶體驗創新獎」、「台灣年度最佳簽帳金融卡創新獎」、「台灣年度最佳創新投資產品獎」、「台灣最佳客戶體驗解決方案獎」、「台灣最佳行動應用程式獎」，獲獎範疇跨足個人金融、數位服務、企業金融、財富管理等領域，彰顯國泰以客戶為中心出發，提供便利且安全金融服務的好成績。

國泰世華為回應越南消費金融市場對數位化、高效率貸款解決方案的迫切需求，去（2024）年於當地打造出簡單、快速且安全的個人數位信貸服務平台「CUB Vietnam APP」，最大亮點為循環信用額度機制，用戶只需一次申請，核准後即可於額度內多次動用，有效期長達 5 年，全流程以手機操作、最快5分鐘核貸撥款。截至2025年6月，註冊用戶已突破 35萬，累計下載次數超過 250 萬次。不僅如此，「CUB Vietnam APP」更由國泰金控與國泰世華銀行，採用如越南公司商業登記與財報資料庫、社群詐欺評分、地理資訊資料庫等多元數據源，配合國泰世華內部數據的分析與探索，成功開發全數位化信用評估與風險控制策略，有效解決越南胡志明分行在消費金融業務面臨傳統信用評估困難與高詐欺風險的痛點，並於此次獲得「台灣年度最佳客戶體驗創新獎」、「台灣年度分析方案獎」二項大獎。

國泰世華「CUBE App」也獲多項肯定。以「為可能竭盡所能」為核心理念，整合跨產品資訊，打造高度個人化的數位金融服務，用戶數更已突破700萬大關，本次榮獲「台灣最佳客戶體驗解決方案獎」及「台灣最佳行動應用程式獎」兩大獎項，展現數位金融創新與客戶體驗優化的卓越表現。此外，國泰世華亦長期關注金融友善議題，2024年推出全台首張視障友善簽帳金融卡「CUBE簽帳金融卡Touch Card」（簡稱CUBE Touch Card），該卡以「卡緣的圓弧切角」與「卡面的立體CUBE文字」等巧思，讓視障者能透過觸覺輕鬆辨識卡片，榮獲2025年「台灣年度最佳簽帳金融卡獎項」。

在財富管理方面，國泰世華突破傳統產品框架，攜手第一金投信與維梧資本（VIVO Capital），推出全台首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，增加投資人投資標的選擇性；商業策略上則透過大數據資料探勘，串聯線上線下服務管道，並以客戶為中心，打造個人化財管服務新體驗；服務方面，透過科技賦能詐欺偵防建構安全金融網，守護客戶資產。目前財富管理「客戶資產」、「客戶數」逐年穩定成長，其中「高資產客戶數」表現更為亮眼，年成長率達20%以上，亮眼表現榮獲本次「台灣年度最佳創新投資產品獎」。

在企業金融服務領域，國泰世華更發揮金融專業，提供整合全球資金管理、跨境存款、抵押貸款、跨境支付，及SWIFT GPI即時追蹤功能等多元服務，為企業客戶打造「全面的跨境業務集成解決方案」，有效解決跨域金融交易時，匯率波動和流程繁瑣帶來的不便。不僅如此，更結合數據累積，打造新版視覺化數位交易平台，如在多個市場中，與當地通關網路或海關系統合作，透過交易平台數位化為客戶免去紙本交易的繁瑣，在兼顧交易安全與維持授信資料品質的同時，提高作業效率，也強化客戶的數位化體驗，榮獲「台灣年度最佳現金管理銀行」和「台灣年度最佳貿易融資銀行」肯定。

關鍵字： 國泰金控國泰世華亞洲銀行與財金

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