FIATA會員大會楊瑞如、翁堯賢與會　楊瑞如將代表台灣選副主席

▲左起楊瑞如與翁堯賢去年在7月在峇里島的FIATA亞太地區會議上合影。（圖／楊瑞如提供）

記者張佩芬／台北報導

國際貨運代理協會聯合會(FIATA) 2025年法定會員大會，6月27日線上完成大會，代表台灣擔任FIATA副主席的楊瑞如辦公室，今(4)日將會中有多項重要結論整理供業界參考，也透露今年主席團擴大改選，她將競選副主席連任。

楊瑞如是中華貨物自動通關協會理事長，也是大英船東互保協會台灣總代理台灣運保服務公司的總經理。她指出，這次FIATA會員大會，台北市海運承攬公會昨日剛卸任的理事長翁堯賢也出席會議，翁堯賢在任內積極參與FIATA活動，並且都準備充足資訊在會上發言。

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這次會員大會東非衣索匹亞的首都阿迪斯阿貝巴經過多年爭取，取得2027年FIATA世界年會主辦權；會上通過2026年預算及2024年財務報表。

FIATA今年10月將在越南召開年會，應FIATA主席要求，早鳥報名延至7月15日，楊瑞如建議台灣有意參會的海空業貨運承攬業者把握良機報名。

今年年會將進行擴大主席團改選，新加坡SLA代表Thomas Sim有望接任下任FIATA主席。而副主席代表的選舉，預計選出12名，非洲有六位，歐洲有一位，亞洲有4位，美洲有4位候選人；楊瑞如決定參與副主席選舉，繼續爭取代表台灣在此重要的國際組織裡貢獻所能。