王品遭列注意股！自結5月每股盈餘1.81元　台幣升值波及5月獲利

▲王品遭證交所列入注意股，因此於4日公告5月自結盈餘。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

王品（2727）遭證交所列入注意股，依規定於4日公告5月獲利。王品指出，5月稅後淨利1.49億元，較去年同期減少7.88％，單月每股盈餘（EPS）為1.81元，年減7.65%，主因是新台幣升值造成匯損。

王品7月2日的最近6個營業日借券賣出成交量占最近6個營業日總成交量比率18.62％，且7月2日借券賣出成交量較最近60個營業日的日平均借券賣出成交量放大為7.56倍，因此遭證交所列入注意股。

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王品依證交所規定，公布5月自結盈餘，內容顯示：單月營收20.51億元，年增7.75%；稅前淨利1.87億元，年減9.97％；稅後淨利1.49億元，年減7.88％；EPS為1.81元，年減7.65%，不過，累計今年第1季，每股盈餘4.41元，仍年增16.98%。

王品表示，今年營收比去年增加，營業淨利率也比去年上升，而稅前淨利相較2024年同期略有減損，主要是因為新台幣升值，造成預付貨款及美金存款的匯損。

王品去年全年營收突破220億元、EPS超過15.66元，兩年合計賺了超過三個股本，每股配發14.59元現金股利，現金股利發放率超過93％。

董事長陳正輝6月5日在股東會上表示，王品集團是一家值得長期投資的公司，也是台灣少數有能力發展多品牌的龍頭，擁有品牌充足、門店夠多、會員支持度高等三大核心競爭優勢，是王品集團營收獲利持續成長的重要關鍵。