全訊6月營收8213萬元　月增20%

▲全訊董事長張全生。（圖／全訊提供）

記者高兆麟／台北報導

專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）公告6月營收為8,213萬元，較上月增加20％，主要受惠國內外軍工級SSPA模組，與高階商用微波通訊產品出貨增加。

國防部啟動軍品認證計畫，要求國內自製的軍用設備及零組件需經過軍品認證。公司上半年積極以自主研發製造的SSPA模組與次系統，參與國防部最新的軍品認證，目前已完成高頻SSPA、升頻器、都卜勒放大器及高頻接收器等多項軍規產品的測試及認證，並正式取得國防部頒發的軍品認證證書，將可望為公司爭取後續的SSPA與雷達相關產品的訂單。

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因應國際情勢震盪，各國積極佈署電子化及空戰化的國防策略，大幅提升高速精密的國防戰備需求，今年來自歐洲、美國及亞太等地區軍工客戶在軍用無人機、高頻收發模組的訂單量明顯增加，公司上半年海外軍工產品出貨量較去年同期成長約4%，以目前訂單出貨狀況來看，預估今年海外軍工SSPA模組及次系統佔整體營收貢獻將成長。

除了參與國內軍品認證外，公司今年積極提升產品自主研發技術，於近期參加國際微波展覽(IMS 2025)中，展示亞太第一家軍工等級的高功率固態功率放大器(HPA SSPA)系列產品，包括HPA SSPA,射頻通訊模組(FEM)與寬頻大功率放大器等產品，主要應用於軍規等級的無人機(UAV)，以及無人機電子干擾系統(Jammer)，獲得歐美日等多家國際大客戶的青睞，陸續與客戶進行客製化產品的合作開發計畫，為公司產品技術升級再下一城。

此外，公司除了為國家太空中心開發的HPA SSPA模組及商用低軌通訊及觀測衛星所使用的高頻MMICs等高階微波通訊產品外，下半年將正式推出低軌道衛星用的X頻段氮化鎵單晶微波積體電路(MMIC)，進一步拓展國際航太及商用衛星訊產品市場，為公司營運發展再添成長動能。