奕達運通展品運輸備受肯定　在國際展覽物流協會年會獲得雙獎

▲左起奕達運通張于哲總經理特助、陽忻穎國內部經理、張瑞鈴總經理、邱秀英副總經理。（圖／奕達提供）

記者張佩芬／台北報導

我國奕達運通經營展覽品物流運輸備受肯定，今年在國際展覽物流協會(IELA)年會再次獲得國際大獎，拿下Domestic Agent(國內代理)第一名，on-site agent(現場代理)第三名。

來自世界各地52個國家，包括運輸界的會員及代理業者，今年6月下旬，齊聚在瑞士日內瓦參加國際展覽物流協會第40屆年會，該會是全球性的組織，專注於展覽品物流運輸；IELA的成員都是在展覽物流領域具有豐富經驗和領先地位的專業公司。

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IELA舉辦的年會是業界的一大盛事，為會員提供社交、知識分享、建立網絡及加強成員之間關係的絕佳平台；IELA為了維持會員有專業水準的表現，每年都有三個項目的評比競賽，包含Exports(出口)、Domestic Agent(國內代理)與on-site agent (現場代理)，並於年會期間，由所有會員相互評比競賽，評選出最佳的服務代理公司。

▲奕達總經理張瑞鈴(前排右二)與各國得奬團隊合影。（圖／奕達提供）

奕達運通，在本次年會上再度獲獎，高票獲選Domestic Agent第一名及On-Site Agent第三名的殊榮 ，同時也充分展現出會員們對奕達40年來的服務再次肯定，奕達累計多年來的優秀形象，獲得協會的表彰。

奕達運通是一家服務全世界的專業會展物流團隊，創立於1984年，40多年來，秉持「便捷、安全、專業」的經營理念，永遠為客戶準備多一點，提供最即時服務，創造簡單安心的優質服務體驗，並以高超技術及高品質服務，成就客戶每一場國際展覽完美的展出，是台灣名列前茅的會展物流團隊。