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日月光贊助全球華文學生文學獎　鼓勵關懷全球永續議題

▲▼日月光贊助全球華文學生文學獎。（圖／日月光提供）

▲日月光贊助全球華文學生文學獎。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

作為台灣最具指標的學生文學獎「全球華文學生文學獎」，5日舉辦頒獎典禮，今年日月光文教基金會也首度贊助，更增設「永續日月特別獎」，鼓勵年輕學子將目光投向全球永續議題。

全球華文學生文學獎5日舉行頒獎典禮暨一道文學長流文學沙龍座談會，由廖輝英、蔡素芬、林黛嫚、須文蔚、白靈、路寒袖、李長青作家擔任與談嘉賓，且本屆共59個獎項，其中11個獎項由海外學子獲得，因此特別規劃線上同步直播，讓海內外喜愛文學的民眾，都能一起感受現場的熱情。

「全球華文學生文學獎」由明道中學、明道文藝舉辦，前身為「全國學生文學獎」，1981年迄今已達43屆。於第30屆時，主辦單位考量全球化時代，華文已是全球的強勢語言，故自第31屆起，更名為「全球華文學生文學獎」。且自本屆起由「日月光文教基金會」加碼贊助，每個文類增設2-3名「永續日月特別獎」，鼓勵青年學子關心全球永續議題。

本屆「全球華文學生文學獎」共收到來自全球1318篇投稿作品，其中國內投稿978篇，海外投稿340篇，展現學生文學創作的豐沛能量與國際關注。得獎作品內容多元、風格各異，展現出青年學子對文學的細膩觀察與深刻思考。

來自臺北市大同中學的張孔瑋同學以作品〈受困〉榮獲「高中短篇小說組」首獎；馬來西亞新山寬柔中學的葉姵妟同學憑〈斷尾〉摘下「高中散文組」首獎；同樣來自馬來西亞的那閩安東尼中學蔡佩君同學，則以〈加載中……〉榮獲「高中新詩組」首獎。國中組方面，新北市鷺江國中的謝秉學同學以〈弧〉獲得「國中散文組」首獎，慈濟大學附中國中部的曲孝寬同學則以〈不定詞〉勇奪「國中新詩組」首獎。這些獲獎作品，不僅展現了寫作者對生活與時代的細膩感知，更體現華文文學在新世代中的創意與活力。

「文學，不只是情感的出口，更是對時代溫柔的對話。」明道文藝社長林雯琪副校長感謝天心工業、環鴻科技、日月光文教基金會長期贊助支持，以及國立公共資訊圖書館位得獎作品進行數位典藏，還有馬來西亞董總《中學生雜誌》超過十年的協辦推廣，讓此饒富歷史意義的文學獎擴大規模，扛負起文學使命。在全球化浪潮中，「全球華文學生文學獎」不僅見證華文書寫的多元發展，更搭起海內外青年文學交流的重要橋梁。透過來自世界各地的優秀作品與線上直播的參與，此文學獎展現了華文文學的蓬勃生命力與時代關懷，也讓青年世代以筆為橋，持續書寫、對話、共感未來。

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