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「丹娜絲」來勢洶洶　勞工颱風天上班5大QA懶人包

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲丹娜絲颱風逼近，勞動部提醒雇主天災出勤規範，圖為示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輕度颱風丹娜絲颱風來勢洶洶，中央氣象署預估今（6）日、明（7）日將會從台灣海峽北上，不排除登陸本島，陸上警報擴及全台。民眾關切颱風假勤認定，勞動部指出，轄區首長已通報停止上班，勞工就可以放颱風假不出勤，也建議雇主「宜」不扣發工資。

依照人事行政局揭露資訊，今日因丹娜絲颱風達停班停課標準縣市包括：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣（中午12點以後）；另台北市將在今晚8點宣布明天是否停止上班上課。

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《ETtoday新聞雲》根據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」資訊，整理颱風天上班5大關鍵QA懶人包如下：

Q1、颱風假認定原則是什麼？
答：轄區首長已通報停止上班，勞工就可以放颱風假不出勤，「轄區」定義包括工作地、居住地或上班必經途中任一轄區。

Q2、颱風天沒有上班，雇主可以視為曠職嗎？
答：而若勞工因而未出勤，雇主「宜」不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

Q3、颱風天無法上班，假日補班算加班嗎？
答：雇主不得強迫勞工補班、若是颱風假要求勞工改天補班，比如說星期一（上班日）放颱風假，雇主要求星期六（休息日）補班，由於補班當天是休息日，雇主要求員工上班就要給加班費，沒有加給可處2萬元至100萬元罰鍰。

Q4：若颱風天上班，薪資怎麼算？
答：事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，比如醫護人員、旅宿業等，除應照給當日工資外，也「宜」再加給勞工工資，並視情況提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。

Q5：颱風天通勤途中風受傷，勞工的保障是什麼？
答：勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

關鍵字： 颱風停班停課颱風假勞動部天然災害

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