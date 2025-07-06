陳世凱視察港務公司防颱應變情形　指示加強港區應變整備工作

▲交通部陳世凱部長(右)聽取港務公司說明所轄商港營運狀況及防颱應變處置作為，左起港務公司王錦榮總經理、李賢義董事長、港棧管理處張乃文資深處長。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣周邊海域受「丹娜絲」颱風影響，風浪明顯增大，強度及暴風圈均有升級趨勢。為確保颱風期間全國港口設施運作安全無虞，交通部陳部長世凱於今(6)日中午特別前往港務公司緊急應變中心視察了解商港防颱整備作業情形，聽取由港務公司李董事長賢義及王總經理錦榮率總公司與各分公司相關主管說明所轄商港營運狀況及防颱應變處置作為。

部長表示面對極端氣候影響下，落實港區防颱整備工作對於營運安全更顯重要，並特別指示因丹娜絲颱風逐漸逼進，預估將由鵝鑾鼻西南西方沿台灣海峽北上，高雄、安平、布袋及澎湖港等首當其衝之港口應慎防強風豪雨所帶來的侵襲，確實做好各項防颱因應及預防措施。

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另部長也特別提醒港口面對今極端氣候帶來強風及強浪之威脅，應積極深化與氣象單位的緊密合作，以事先掌握氣象預測資訊，精準執行相關重點防災作為，同時在港口安全管理方面也應善用AI科技，透過AI學習辨識港區異常狀況，輔助人員提前接獲告警訊息並啟動相關應變處置作為。

港口肩負著國家經貿運輸的重要角色，務必確保港埠運作不中斷，並守護港埠第一線作業人員安全，部長肯定港務公司董事長及總經理所帶領團隊於此次颱風應變準備非常迅速及積極，面對劇烈天氣應本於謹慎及務實原則妥善因應，持續作好防颱整備工作，以減少颱風帶來的損失。