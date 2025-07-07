護國神山在美國被告了！遭17人指控「種族歧視」　台積電聲明曝光

▲台積電在美國遭指控職場歧視而面臨集體訴訟。（圖／CTWANT資料照）

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台灣半導體龍頭企業台積電（TSMC）在美國面臨一場規模日益擴大的集體訴訟。這起訴訟由最初13人發起，至2025年7月已擴增至17位原告，文件頁數超過160頁，內容涵蓋種族歧視、職場報復及工作安全缺失等多項指控。該案最初由一名在加州任職台積電人資部門的女性員工於2024年11月提出，她聲稱公司內部對台灣與中國籍員工存有偏袒態度，並對非東亞背景的員工持歧視性看法。台積電對此也做出回應。

根據《12News》報導指出，台積電位於亞利桑那州的新廠區，遭控在用人上偏好台灣與中國籍人士。該案經數度增補原告後於本週重新遞交至法院審理。原告當中有多人描述自己在職場上受到敵意對待，包括長期被邊緣化、辱罵及種族偏見。

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其中一位非裔員工表示，曾在自己辦公桌上方看到懸掛橡膠雞，另有員工則揭露，工作場合流傳著對黑人懶惰、有體味的刻板印象，甚至有人批評美國員工不夠勤奮或太愚蠢，無法完成半導體廠的建設。

訴狀中也提到，台積電亞利桑那廠內部員工組成約有半數是持有外籍工作簽證的員工，美籍員工反被邊緣化。有原告指出，公司內部安全措施不足，曾被要求在遇到緊急事件時改撥內部專線而非911，增加了員工的風險。

另外，一名主管甚至提議從電商平台TEMU購買安全吊帶來替代正規裝備，雖然最後遭到強烈反對而作罷，仍引發員工對安全標準的質疑。

在訴狀中，也有原告提及，有工人因缺乏訓練與個人防護裝備，被迫暴露於有害化學物質之中，導致健康受到威脅。更嚴重的是，文件中還有毒品與賣淫集團在工地內運作的說法，雖然部分與性侵相關的內容遭法院塗黑，法官證實該段內容確實與性犯罪指控有關。

對於上述指控，台積電在聲明中表示，公司政策為「除法院文件外，不對訴訟內容發表評論」，但同時強調，亞利桑那新廠的推動來自超過3,000人組成的全球團隊，公司為此感到自豪。聲明中也重申，台積電期望該據點成為美國半導體製造的關鍵核心，並承諾會持續為全球員工、承包商與合作夥伴打造一個「安全、友善且具包容性」的工作環境。

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