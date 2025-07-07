樺晟前董座證實辭世　轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

▲樺晟新任董事長李明秋。（圖／樺晟提供）



記者高兆麟／台北報導

樺晟（3202）前董事長魏孝秦證實辭世，由李明秋擔任董事長，李明秋表示，魏孝秦在離世前已經規畫樺晟轉型計畫，其中，在環保循環經濟領域方面，已在三峽興建完畢有機廢棄物再利用設備廠，已經與新北市政府完成簽約，也正式處理新北市的廚餘回收，該項業務將成為公司未來金雞母。



魏孝秦有鑑於電腦線材已處於紅海市場，殺價競爭激烈，早在2017年啟動公司轉型計畫，除了處分中國電子事業部外，陸續成立永續生活與能源事業部、醫療生技與健康事業部、金融科技與服務事業部、城鄉發展與農創事業部等四大部門，又以永續生活與能源事業部發展最快，2022年切入發展有機廢棄物再利用產業與迴圈經濟。

2024年樺晟投資5億元建置三峽有機廢棄物再利用設備廠，並正式投入營運，單日最大處理量能300公噸，成為全台有機廢棄物廚餘單日最大處理量能設施，已經與新北市政府簽約，負責處理新北市所有廚餘回收業務，每日以公噸計費，估計15年新北市政府給予的處理費達到15億元。

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同時，後續將與技術擁有者日釺持續複製廚餘廢棄物再利用廠於其他縣市，預計三年內在台灣興建二到三座同樣的處理廠，目標爭取明年彰化、南投廚餘廢棄物回收，預計形成可觀營業量能及規模。由於這項計畫符合各項減碳及ESG目標，更是全球發展趨勢，今年將是樺晟台灣有機廢棄物處理暨再利用元年，也是樺晟轉型的第一步。

樺晟經營團隊本周在櫃買進行申復，李明秋表示，公司還有3.7萬名股東，公司並沒有結束營運，還持續進行轉型且有未來的明確發展方向，現階段會努力透過所有可能的方式保住上櫃資格，盡力來確保所有股東投資權益。