還沒來電！台南、嘉義近19萬戶一片黑　台電搶修中

▲台電人員於台南新營進行斷桿、斷線搶修。（圖／台電提供）
記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導
中度颱風丹娜絲來襲，強風豪雨造成全台多地電力中斷。根據台電今（7）日晚間10時最新統計，全國累計曾有83萬2,211戶停電，截至目前已有64萬4,522戶恢復供電，仍有18萬7,689戶尚未復電，災情以台南、嘉義最為嚴重。
台電指出，尚未恢復供電的地區戶數分布如下：
台南市：96,874戶
嘉義縣：82,944戶
嘉義市：4,448戶
雲林縣：2,101戶
南投縣：1,276戶
高雄市：46戶
▲台電人員在台南搶修，晚間吃飯8點坐路邊趕吃飯喝水後繼續拚復電。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）
台電強調，已動員全力搶修，並視風雨情況調整作業時程，盡速恢復供電，籲請民眾耐心等候，並注意停電期間用電安全。
▼台電人員於雲林口湖鄉進行架空設備事故搶修。（圖／台電提供）
同仁於台南搶修 晚間8點了 只能簡單於路邊 吃ㄧ口飯 喝ㄧ口水 吃飽了還要繼續拼 為了就是讓民眾 早一點有電可用 此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣 屬數十年未見 需大量調度所需設備與搶修人力 同仁持續努力復電 也盼受影響民眾理解由台電電力粉絲團發佈於 2025年7月7日 星期一
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