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MaiCoin籲有序開放虛擬貨幣衍生性商品　促資金留台、強化本土業者競爭力

▲▼MaiCoin集團執行長劉世偉。（圖／MaiCoin提供）

▲MaiCoin集團執行長劉世偉。（圖／MaiCoin提供）

記者高兆麟／台北報導

MaiCoin 集團應邀於 7 月 8 日參與由比特幣及虛擬資產發展協會主辦之「虛擬資產大未來｜衍生型商品監理策略論壇」並發表業界觀點，期盼主管機關循序漸進開放衍生性商品交易服務，強化本土業者競爭力，鼓勵資金留台投資，健全台灣虛擬資產產業發展環境，打造合規與創新並行的本土市場，接軌國際虛擬資產市場浪潮。

根據市調機構 Market Research Intellect 報告，虛擬貨幣的衍生性商品交易市場 2024 年已達 105 億美元，預計至 2033 年將成長至 302 億美元，年複合長率約為 12.46%，顯示伴隨著各國政策日趨明朗、專業機構參與度提升，衍生性商品市場的成長穩健，並可望成為推動虛擬通貨產業主流化的重要驅動力。

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MaiCoin 集團自 2013 年創立以來即堅守合法合規的經營理念，長期投入用戶資產保護與資安建設，但隨著法規日益趨嚴及大環境變遷，合規與營運成本持續攀升，本土合規業者在成本壓力增加下，亟需發展衍生性商品業務作為營運新動能以實現永續經營，且若國內交易環境侷限於現貨市場，將使具有衍生商品投資需求的資金轉向境外平台，不僅加速資金外流，也增加政府在金流追蹤與洗錢防制上的挑戰。

MaiCoin 集團執行長劉世偉表示：「台灣虛擬資產市場若欲長遠、穩健發展，衍生性商品業務的開放是關鍵一步，我們期盼政府能將其納入整體產業發展規劃，並建議可先從風險較低的雙幣理財產品試辦起，再循序漸進開放 ETF 等其他衍生性商品業務，政府也可藉由試辦過程觀察市場發展情況，作為未來完善專法草案的參考依據。』

MaiCoin 集團長年致力於虛擬資產主流化，開放衍生性商品的發展不僅攸關產業競爭力與資金留台，更是建立健全金融監理與法規制度的重要契機，期盼主管機關能傾聽業界聲音並進行充分溝通，在兼顧風險控管與創新發展之下，制定具前瞻性、務實可行的推動路徑，與本土合規虛擬通貨業者共同打造具國際競爭力的台灣虛擬資產市場。

關鍵字： MaiCoin

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