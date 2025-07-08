官股加碼！國票金連兩天漲停　股價創一年多新高

▲國票金2026年董事改選，官股增加持股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金（2889），泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，激勵今（8）日國票金股跳空漲停以17.25元開出，創下2024年7月以來近高價位，至9點47分成交量達7.5萬多張，漲停委買仍有11萬多，股價連續兩天漲停，惟昨（7）日三大法人站在賣方，總計調節7742張。

國票金公布6月份自結稅後盈餘3.04億元，累計1至6月份稅後盈餘6億5698萬元，年減幅45.83%，每股稅後盈餘0.19元，6月底每股淨值12.09元，以今日17.25元計算，股價淨值比為1.42倍。

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6月美國川普政府關稅政策變化影響，衝擊全球政經局勢與金融市場表現，雖美、中雙方暫緩課徵報復性關稅，然而後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，加上市場日均量與證券經紀業務市佔率均較去年同期低，子公司國際票券、國票證券及國票創投整體獲利雖較去年同期分別減少1.89%、87.26%及95.41%，國際票券、國票證券及國票創投6月份稅後淨利分別為1億9245萬元、1億6279萬元及6214萬元，6月各子公司獲利動能回復，1-6月累計減幅已較前5月收斂。

由於國票金兩大民股不和，市場盛傳耐斯集團爭取到台鋼集團支持，與外圍合計掌控6%多持股，而旺旺集團除了有美麗華、台產等之外，傳出三發地產加入。公股陣營因此也提早加入戰局，泛公股行庫在財政部指示下，紛紛進場加碼。

