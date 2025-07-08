對美關稅延長賽、台積電法說待開獎　法人：台股2萬2區間盤整

▲對美關稅談判進入延長賽，台股陷入區間盤整。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普政府7日公布首批14國關稅內容，日韓被課徵25%關稅，而台灣則不名單之上，法人認為，川普對台關稅尚未確定，有可能因部份細節尚未確定，有可能進入延長賽到8月1日才會塵埃落定，如果稅率落在15～25%是可被接受，除了關稅之外，台積電也將在7月17日登場，市場也在觀望，新台幣升值對其營運影響，以及未來營運展望，關稅、財報法說兩大不確定，造成市場觀望氣氛濃厚，指數將在22000點上下200點進行整理。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，日韓關稅率出爐都落在25%水準，日本有汽車、農產品問題，稅率從24%微調至25%，而韓國則維持25%，儘管台灣關稅尚未底定，不過可以做為參考值，台灣先前被課徵稅率是32%，若是課徵關稅能夠降至20%上下，對於心理面壓力獲得紓緩。

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群益投顧董事長蔡明彥表示，比較日韓與台灣產業差異最大之處就在於汽車進口，先前公司內部研判台灣關稅落在15～20%之間，如今日韓確定為25%，川普《大而美法案》過關，財政赤字增加需要關稅收入平衡，這也意味台灣關稅要回到10%是有難度。

除了川普關稅議題之外，台股將進入第二季財報公佈高峰，黃詣庭說，7月17日為台積電法說登場，市場在觀察新台幣急速升值對於台積電財務影響性，尤其第二季因關稅議題有提前拉貨現象，而第三季會不會因為提前拉貨而旺季不旺。

蔡明彥則認為，台灣與美國關稅談判可能進入延長賽，到8月1日才見分曉，關稅如果超過15～25%，對於市場難免會有負面影響；就產業來看，只有AI一枝獨秀，其他港口貿易貨櫃都呈現跌價態勢，加上指數已經反彈相對高點，造成追價買盤停滯不前。

