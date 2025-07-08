關稅戰趕出貨！6月出口533.2億美元破紀錄　對美出口也創新高

▲貨櫃進出口示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅戰引爆拉貨潮，財政部今（8）日公告6 月出口533.2 億美元，創歷年單月新高，為連續20個月正成長，另對美國出口來到172.7億美元也創新高。

財政部指出，6月出口533.2億美元較上月增3.1%，較上年同月增33.7%(按新台幣計算只增23.5%)；第 2季出口1,537.1億美元，較上年同季增34.1%；累計1至6月2832.6億美元，較上年同期增25.9%(按新台幣計算為增26.4%)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在主要出口國家表現上，6月對美國出口172.7 億美元再創新高，較上年同月增82.2 億美元，年增率高達90.9%，其中資通與視聽產品增 77.9 億美元，大增1.5 倍、電子零組件增 2.1億美元，年增率為31.5%、機械增1.7億美元(年增率35.4%)。

財政部統計處指出，6月對美國出口高速擴增90.9%，規模值續創單月最佳，對東協、日本、中國大陸與香港出口亦同呈兩位數升幅，各增28.2%、25.3%、13.1%，對歐洲出口仍疲，年減5.4%。累計上半年，美國及陸港並列我最大出口市場(均占總出口2成8)，各年增51.4%、12.7%，東協占2成居第3大、年增 31.4%；另對南韓出口增25.9%、對墨西哥增2.1倍，與對美國、東協出口值齊創歷年同期最高。

累計1至6月對中國大陸與香港出口791.7億美元，較上年同期增89.3 億美元(年增12.7%)，對東協出口 555.5 億美元，增 132.7 億美元(年增31.4%)，對日本出口141.5億美元，增 15.4億美元(年增率12.2%)，對美國出口789.0 億美元，增268.0 億美元(年增率51.4%)，對歐洲出口 180.8億美元，減15.1億美元(年減7.7%)。

展望未來，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，高效能運算、雲端資料服務等科技創新應用前景看好，加以國內半導體業者持續投入高階製程研發與擴充產能，皆有助維繫我國出口動能，惟美國關稅措施、地緣政治衝突等不確定因素，仍對全球經貿前景構成風險，須密切關注後續發展。